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Суррогатный сидр обнаружили на складах во Владимирской и Рязанской областях - РИА Новости, 06.06.2023
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22:21 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/sidr-1876598174.html
Суррогатный сидр обнаружили на складах во Владимирской и Рязанской областях
Суррогатный сидр обнаружили на складах во Владимирской и Рязанской областях - РИА Новости, 06.06.2023
Суррогатный сидр обнаружили на складах во Владимирской и Рязанской областях
Полицейские во Владимирской и Рязанской областях нашли и изъяли суррогатный сидр самарского производства, после употребления которого в разных регионах страны... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T22:21
2023-06-06T22:21
массовое отравление сидром в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
самарская область
рязанская область
владимирская область
происшествия
россия
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БРЯНСК, 6 июн – РИА Новости. Полицейские во Владимирской и Рязанской областях нашли и изъяли суррогатный сидр самарского производства, после употребления которого в разных регионах страны погибли и пострадали люди. Сотрудники полиции во Владимирской области совместно со специалистами Роспотребнадзора проверяют складские помещения после сообщений о возможном наличии опасного алкоголя на складах. "В помещении склада, находящегося на территории областного центра, обнаружен яблочный напиток, поставленный из Самарской области. Сотрудниками полиции изъято 90 кег объемом по 30 литров, реализация которых предполагалась на территории Владимира. Более 70 килограммов аналогичной продукции оперативники МО МВД России "Муромский" обнаружили в городе Муроме", - сообщает УМВД по Владимирской области. Аналогичные проверки проводятся в Рязанской области. По предварительным данным, на одном из оптовых складов также была обнаружена партия подобной продукции. Содержимое емкостей будет направлено на физико-химическое исследование, в настоящее время ее оборот ограничен до установления всех обстоятельств. "Управление Роспотребнадзора по Рязанской области призывает не употреблять пивной напиток "Мистер сидр" до выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении ведомства. В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, сообщалось о 20 летальных исходах, на лечении 31 человек. Число жертв отравления суррогатным сидром в Самарской области увеличилось до девяти человек. В Нижегородской области сообщалось о двоих погибших и четырех пострадавших, в Удмуртии - один погиб и еще один госпитализирован. В Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком. Ранее РИА Новости в экстренных службах уточнили, что пострадавшие тоже пили сидр. Уголовные дела расследуются по статье об оказании некачественных услуг. Суд арестовал самарского бизнесмена, ставшего фигурантом дела.
https://ria.ru/20230606/sidr-1876596912.html
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самарская область
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массовое отравление сидром в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), самарская область, рязанская область, владимирская область, происшествия, россия
Массовое отравление сидром в России, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Самарская область, Рязанская область, Владимирская область, Происшествия, Россия
Суррогатный сидр обнаружили на складах во Владимирской и Рязанской областях

Во Владимирской и Рязанкой областях на складах обнаружили пивной напиток "Мистер сидр"

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкКеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток "Мистер сидр"
Кеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток Мистер сидр - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Кеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток "Мистер сидр". Архивное фото
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БРЯНСК, 6 июн – РИА Новости. Полицейские во Владимирской и Рязанской областях нашли и изъяли суррогатный сидр самарского производства, после употребления которого в разных регионах страны погибли и пострадали люди.
Сотрудники полиции во Владимирской области совместно со специалистами Роспотребнадзора проверяют складские помещения после сообщений о возможном наличии опасного алкоголя на складах.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Число пострадавших от суррогатного сидра в России достигло 90 человек
Вчера, 22:11
"В помещении склада, находящегося на территории областного центра, обнаружен яблочный напиток, поставленный из Самарской области. Сотрудниками полиции изъято 90 кег объемом по 30 литров, реализация которых предполагалась на территории Владимира. Более 70 килограммов аналогичной продукции оперативники МО МВД России "Муромский" обнаружили в городе Муроме", - сообщает УМВД по Владимирской области.
Аналогичные проверки проводятся в Рязанской области. По предварительным данным, на одном из оптовых складов также была обнаружена партия подобной продукции.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России
5 июня, 12:17
Содержимое емкостей будет направлено на физико-химическое исследование, в настоящее время ее оборот ограничен до установления всех обстоятельств. "Управление Роспотребнадзора по Рязанской области призывает не употреблять пивной напиток "Мистер сидр" до выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении ведомства.
В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, сообщалось о 20 летальных исходах, на лечении 31 человек. Число жертв отравления суррогатным сидром в Самарской области увеличилось до девяти человек. В Нижегородской области сообщалось о двоих погибших и четырех пострадавших, в Удмуртии - один погиб и еще один госпитализирован. В Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком. Ранее РИА Новости в экстренных службах уточнили, что пострадавшие тоже пили сидр. Уголовные дела расследуются по статье об оказании некачественных услуг. Суд арестовал самарского бизнесмена, ставшего фигурантом дела.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Самарского бизнесмена заключили под стражу по делу об отравлении сидром
Вчера, 19:06
 
Массовое отравление сидром в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Самарская областьРязанская областьВладимирская областьПроисшествияРоссия
 
 
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