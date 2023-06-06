https://ria.ru/20230606/sidr-1876569329.html

В Волгограде нашли алкогольный напиток "Мистер Сидр"

В Волгограде нашли алкогольный напиток "Мистер Сидр" - РИА Новости, 06.06.2023

В Волгограде нашли алкогольный напиток "Мистер Сидр"

Напиток "Мистер Сидр" обнаружен в магазинах Волгограда, предприниматели сняли его с продажи, продукция проверяется на опасность, сообщили РИА Новости в комитете РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T19:08

2023-06-06T19:08

2023-06-06T20:25

волгоград

массовое отравление сидром в россии

здоровье - общество

волгоградская область

ульяновская область

происшествия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВОЛГОГРАД, 6 июн – РИА Новости. Напиток "Мистер Сидр" обнаружен в магазинах Волгограда, предприниматели сняли его с продажи, продукция проверяется на опасность, сообщили РИА Новости в комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области.По информации ведомства, сотрудники полиции и регионального управления Роспотребнадзора выявили места продажи напитка "Мистер Сидр" в Волгограде, его опасность установит экспертиза."Предпринимателей оперативно до получения результатов экспертизы оповестили о немедленном снятии с реализации пивного напитка "Мистер Сидр" производства ООО "Анди" и ИП Гусейнов Анар Афат Оглы", - сообщили РИА Новости в комитете.В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, на данный момент известно о 20 летальных исходах, на лечении 31 человек. В Самарской области погибли семеро, 13 - в больнице. В Нижегородской области двое погибших и четверо пострадавших. В Удмуртии один погиб и еще один госпитализирован. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.

https://ria.ru/20230606/otravlenie-1876569125.html

волгоград

волгоградская область

ульяновская область

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волгоград, массовое отравление сидром в россии, здоровье - общество, волгоградская область, ульяновская область, происшествия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)