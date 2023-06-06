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"Уральские пельмени" приступили к съемкам своего первого сериала - РИА Новости, 06.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:38 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/serial-1876423347.html
"Уральские пельмени" приступили к съемкам своего первого сериала
"Уральские пельмени" приступили к съемкам своего первого сериала - РИА Новости, 06.06.2023
"Уральские пельмени" приступили к съемкам своего первого сериала
В Екатеринбурге начались съемки сериала "Мама будет против". Над ним работают "Уральские пельмени", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:38
2023-06-06T11:38
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новости культуры
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Екатеринбурге начались съемки сериала "Мама будет против". Над ним работают "Уральские пельмени", сообщает пресс-служба проекта.В главных ролях Дмитрий Брекоткин, Ксения Корнева, Роман Постовалов и Сергей Ершов. В шоу рассказывается о том, как грузчик Николай уронил коробки на клиентку Наталью. У нее появилась небольшая шишка. Но мать девушки Тамара Игоревна собирается подать в суд на магазин, где произошел инцидент. С грузчиком у нее свои счеты — он разозлил и ее, и ее супруга — генерала в отставке Сергея Геннадьевича. Николай рискует остаться и без работы, и без временного жилья — у него каморка на складе. Ему нужно договорится с Тамарой Игоревной и он решает начать ухаживать за Натальей. "История родилась из миниатюры про семью, которая очень полюбилась зрителям. Мы написали вторую, третью... И сейчас в нашей концертной программе около сорока сюжетов про эту семейку. В какой-то момент мы даже подумали: "А почему бы не перенести это со сцены на экран?" — объяснил Сергей Ершов. В пресс-релизе утверждается, что самым ярким персонажем будет Тамара Игоревна, образ которой воплотит Дмитрий Брекоткин. "Мы немного сомневались и волновались, как такой ход воспримет зритель. Но фокус-группа пилотной серии показала, что эта героиня в исполнении всеми любимого Брекоткина аудитории нравится", — уточнил Ершов. Ранее сообщалось, что новый фильм с Беном Аффлеком выйдет в российском прокате.
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новости культуры, уральские пельмени, знаменитости
Культура, Новости культуры, Уральские пельмени, Знаменитости
"Уральские пельмени" приступили к съемкам своего первого сериала

"Уральские пельмени" приступили к съемкам сериала "Мама будет против"

© Фото : СТСНа съемках сериала "Мама будет против"
На съемках сериала Мама будет против - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : СТС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Екатеринбурге начались съемки сериала "Мама будет против". Над ним работают "Уральские пельмени", сообщает пресс-служба проекта.
В главных ролях Дмитрий Брекоткин, Ксения Корнева, Роман Постовалов и Сергей Ершов.
В шоу рассказывается о том, как грузчик Николай уронил коробки на клиентку Наталью. У нее появилась небольшая шишка. Но мать девушки Тамара Игоревна собирается подать в суд на магазин, где произошел инцидент. С грузчиком у нее свои счеты — он разозлил и ее, и ее супруга — генерала в отставке Сергея Геннадьевича.
Николай рискует остаться и без работы, и без временного жилья — у него каморка на складе. Ему нужно договорится с Тамарой Игоревной и он решает начать ухаживать за Натальей.
«
"История родилась из миниатюры про семью, которая очень полюбилась зрителям. Мы написали вторую, третью... И сейчас в нашей концертной программе около сорока сюжетов про эту семейку. В какой-то момент мы даже подумали: "А почему бы не перенести это со сцены на экран?" — объяснил Сергей Ершов.
В пресс-релизе утверждается, что самым ярким персонажем будет Тамара Игоревна, образ которой воплотит Дмитрий Брекоткин.
«
"Мы немного сомневались и волновались, как такой ход воспримет зритель. Но фокус-группа пилотной серии показала, что эта героиня в исполнении всеми любимого Брекоткина аудитории нравится", — уточнил Ершов.
Ранее сообщалось, что новый фильм с Беном Аффлеком выйдет в российском прокате.
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