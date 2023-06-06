https://ria.ru/20230606/serbiya-1876602586.html

За протестами против Вучича стоят британские спецслужбы, заявил Додик

За протестами против Вучича стоят британские спецслужбы, заявил Додик - РИА Новости, 06.06.2023

За протестами против Вучича стоят британские спецслужбы, заявил Додик

Протесты оппозиции в Сербии с целью свержения президента Александра Вучича в качестве наставников устраивают спецслужбы Великобритании, заявил президент... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T23:03

2023-06-06T23:03

2023-06-06T23:03

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белград (город)

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александр вучич

милорад додик

милош вучевич

партия свободы и справедливости

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БЕЛГРАД, 6 июн - РИА Новости. Протесты оппозиции в Сербии с целью свержения президента Александра Вучича в качестве наставников устраивают спецслужбы Великобритании, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. "Протесты ясно указывают на их цель, а это злоупотребление трагедиями и массовыми убийствами молодых людей (в Сербии 3 и 4-5 мая - ред.), чтобы на улице при демонстрациях свергнуть с власти Александра Вучича. Я уверен и повторяю, что в Сербии, как и у нас в Республике Сербской, одни и те же менторы - сотрудники британских спецслужб", - написал Додик в Twitter. МВД Сербии сообщило в воскресенье, что напавший на гражданина США в ходе протеста оппозиции в столице Сербии в субботу 29-летний мужчина приговорен судом к 15 суткам ареста, а американец к месяцу заключения, так как не зарегистрировал пребывание в стране. В минувшую субботу в Белграде прошло пятое массовое шествие и митинг противников политики действующих властей Сербии. Демонстранты прошли от Скупщины (парламента) по центральным улицам города, очертив "обруч" вокруг администрации президента в несколько кварталов. Официальных данных о числе участников нет, оппозиционные СМИ сообщают о более чем 10 тысячах человек. Организаторы также сообщили об инциденте, по их словам, ультраправые активисты напали перед Скупщиной на человека, говорившего по-английски. Очередной протест состоится в следующее воскресенье 11 июня. В столице Сербии 26 мая состоялся крупнейший митинг в поддержку президента Вучича и правительства на фоне подъема протестов на площади перед Скупщиной (парламентом) республики. Несмотря на проливной дождь, по данным проправительственных СМИ, собралось 200 тысяч человек. Как ранее и обещал, Вучич на следующий день сообщил об уходе с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии, на который избрали главу минобороны Милоша Вучевича. Президент заявил, что приступит к формированию широкого надпартийного движения граждан с 28 июня в свете кризиса, "для сохранения страны". Сербский лидер на фоне массовых протестов заявил в середине мая, что в Сербии не произойдет насильственной смены власти, как в Киеве в 2014 году. По его словам, спецслужбы государств Востока (в сербском языке КНР, РФ и другие - ред.) предупреждали о попытках организации и проведения цветной революции в Сербии. По его словам, ожидаются важные решения для руководства партии и страны, возможны досрочные парламентские выборы. Оппозиционные Демократическая партия, Народная партия, Партия свободы и справедливости и еще ряд оппонентов власти собрали 8 мая через соцсети сторонников и граждан на мирное протестное шествие от парламента до здания правительства страны. Лозунгом акции стало "Сербия против насилия", организаторы заявили в ходе шествия, что в нем участвовали 50 тысяч человек, МВД Сербии не сообщало официальных оценок числа участников. Вучич заявил тогда, что оппозиция использует в политических целях эмоции граждан в связи с двумя массовыми убийствами в начале мая, в результате которых погибли 18 человек. По его данным, на протестную акцию 8 мая пришли максимум девять тысяч демонстрантов. Протесты повторились 12 мая и 19 мая с перекрытием важных транспортных артерий Белграда и международной автотрассы. Следующая протестная акция состоялась 27 мая. Требования демонстрантов - отзыв лицензий на вещание телеканалов Pink и Happy TV и запрет передач, которые подстрекают насилие, агрессию и аморальность, особенно реалити-шоу, отставки министра внутренних дел Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина, установление ответственности правительства за ситуацию в сфере безопасности Сербии.

https://ria.ru/20230604/serbiya-1876068137.html

https://ria.ru/20230604/basta-1876116190.html

https://ria.ru/20230527/balkany-1874454798.html

https://ria.ru/20230321/serbiya-1859348650.html

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в мире, сербия, белград (город), великобритания, александр вучич, милорад додик, милош вучевич, партия свободы и справедливости