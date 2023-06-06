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ЕС разрешил вводить санкции против родственников российских бизнесменов - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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14:05 06.06.2023 (обновлено: 14:43 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/sanktsii-1876471893.html
ЕС разрешил вводить санкции против родственников российских бизнесменов
ЕС разрешил вводить санкции против родственников российских бизнесменов - РИА Новости, 06.06.2023
ЕС разрешил вводить санкции против родственников российских бизнесменов
Совет Евросоюза внес изменения в документ, регламентирующий санкционный режим, отдельно прописав там возможность внесения в черные списки членов семей... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:05
2023-06-06T14:43
специальная военная операция на украине
экономика
украина
россия
михаил фридман
евгений пригожин
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Совет Евросоюза внес изменения в документ, регламентирующий санкционный режим, отдельно прописав там возможность внесения в черные списки членов семей российских бизнесменов. Таким образом, теперь рестрикции могут вводиться не только против физических лиц, которых ЕС считает ответственными за поддержку "действий против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", но и против их близких родственников. В соответствии с новой формулировкой под санкции могут попасть "влиятельные женщины и мужчины — предприниматели, ведущие деятельность в России, а также близкие, члены их семей или другие физические лица, извлекающие выгоду". Родственники российских политиков, бизнесменов, крупных госслужащих и раньше попадали в санкционные списки. Но суд Евросоюза в Люксембурге обязал отменить санкции против близких родственников. В частности, ограничения сняли с Ольги Айзиман — бывшей супруги Михаила Фридмана, с которой он развелся еще в 2005 году, а также с матери Евгения Пригожина. В случае с Пригожиной суд отметил, что при включении ее в список учитывались "исключительно родственные связи", а этого недостаточно. После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Евросоюз уже принял десять пакетов санкций, под которые попали 1473 физических лица и 207 организаций. Фигурантам списков заморозили активы и запретили поездки в страны ЕС. Оспорить санкции можно в суде в Люксембурге. Сейчас там рассматривают несколько исков со стороны россиян. Кроме того, эксперты периодически пересматривают санкционные списки. В последнее время Евросоюз обсуждает новый, 11-й антироссийский санкционный пакет, в котором расширят и черные списки.
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871392977.html
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экономика, украина, россия, михаил фридман, евгений пригожин, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Россия, Михаил Фридман, Евгений Пригожин, Евросоюз
ЕС разрешил вводить санкции против родственников российских бизнесменов

Евросоюз разрешил вводить санкции против родственников российских предпринимателей

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Совет Евросоюза внес изменения в документ, регламентирующий санкционный режим, отдельно прописав там возможность внесения в черные списки членов семей российских бизнесменов.
Таким образом, теперь рестрикции могут вводиться не только против физических лиц, которых ЕС считает ответственными за поддержку "действий против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", но и против их близких родственников.
Символика Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Санкции в конце концов убьют экономику. Вопрос в том, чью
5 июня, 08:00
В соответствии с новой формулировкой под санкции могут попасть "влиятельные женщины и мужчины — предприниматели, ведущие деятельность в России, а также близкие, члены их семей или другие физические лица, извлекающие выгоду".
Родственники российских политиков, бизнесменов, крупных госслужащих и раньше попадали в санкционные списки. Но суд Евросоюза в Люксембурге обязал отменить санкции против близких родственников.
В частности, ограничения сняли с Ольги Айзиман — бывшей супруги Михаила Фридмана, с которой он развелся еще в 2005 году, а также с матери Евгения Пригожина. В случае с Пригожиной суд отметил, что при включении ее в список учитывались "исключительно родственные связи", а этого недостаточно.
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После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Евросоюз уже принял десять пакетов санкций, под которые попали 1473 физических лица и 207 организаций. Фигурантам списков заморозили активы и запретили поездки в страны ЕС.
Оспорить санкции можно в суде в Люксембурге. Сейчас там рассматривают несколько исков со стороны россиян. Кроме того, эксперты периодически пересматривают санкционные списки.
В последнее время Евросоюз обсуждает новый, 11-й антироссийский санкционный пакет, в котором расширят и черные списки.
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16 февраля, 12:32
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Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетовПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаРоссияМихаил ФридманЕвгений ПригожинЕвросоюз
 
 
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