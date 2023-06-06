https://ria.ru/20230606/sanktsii-1876471893.html

ЕС разрешил вводить санкции против родственников российских бизнесменов

ЕС разрешил вводить санкции против родственников российских бизнесменов - РИА Новости, 06.06.2023

ЕС разрешил вводить санкции против родственников российских бизнесменов

Совет Евросоюза внес изменения в документ, регламентирующий санкционный режим, отдельно прописав там возможность внесения в черные списки членов семей... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T14:05

2023-06-06T14:05

2023-06-06T14:43

специальная военная операция на украине

экономика

украина

россия

михаил фридман

евгений пригожин

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Совет Евросоюза внес изменения в документ, регламентирующий санкционный режим, отдельно прописав там возможность внесения в черные списки членов семей российских бизнесменов. Таким образом, теперь рестрикции могут вводиться не только против физических лиц, которых ЕС считает ответственными за поддержку "действий против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", но и против их близких родственников. В соответствии с новой формулировкой под санкции могут попасть "влиятельные женщины и мужчины — предприниматели, ведущие деятельность в России, а также близкие, члены их семей или другие физические лица, извлекающие выгоду". Родственники российских политиков, бизнесменов, крупных госслужащих и раньше попадали в санкционные списки. Но суд Евросоюза в Люксембурге обязал отменить санкции против близких родственников. В частности, ограничения сняли с Ольги Айзиман — бывшей супруги Михаила Фридмана, с которой он развелся еще в 2005 году, а также с матери Евгения Пригожина. В случае с Пригожиной суд отметил, что при включении ее в список учитывались "исключительно родственные связи", а этого недостаточно. После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Евросоюз уже принял десять пакетов санкций, под которые попали 1473 физических лица и 207 организаций. Фигурантам списков заморозили активы и запретили поездки в страны ЕС. Оспорить санкции можно в суде в Люксембурге. Сейчас там рассматривают несколько исков со стороны россиян. Кроме того, эксперты периодически пересматривают санкционные списки. В последнее время Евросоюз обсуждает новый, 11-й антироссийский санкционный пакет, в котором расширят и черные списки.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871392977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, россия, михаил фридман, евгений пригожин, евросоюз