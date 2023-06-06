https://ria.ru/20230606/ryanair-1876549049.html

Крупная авиакомпания массово отменяет рейсы по Европе из-за забастовок

Крупная авиакомпания массово отменяет рейсы по Европе из-за забастовок - РИА Новости, 06.06.2023

Крупная авиакомпания массово отменяет рейсы по Европе из-за забастовок

Глава ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Мишель О'Лири сообщил, что компания отменила 400 рейсов по всей Европе из-за забастовок авиадиспетчеров во... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:34

2023-06-06T17:34

2023-06-06T18:07

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Мишель О'Лири сообщил, что компания отменила 400 рейсов по всей Европе из-за забастовок авиадиспетчеров во Франции. ''Сегодня нам снова пришлось отменить 400 рейсов, все они были отменены из-за забастовки французских диспетчеров. Большинство из этих рейсов являются транзитными", – сказал он на видео, опубликованном в Twitter-аккаунте авиакомпании. Он отметил, что отмена коснулась полетов из Британии в Испанию, из Португалии в Германию, из Италии в Ирландию. О'Лири призвал Еврокомиссию во главе с Урсулой фон дер Ляйен предпринять действия для защиты свободы передвижения граждан ЕС во время забастовки французских диспетчеров. Ведущие профсоюзы Франции призвали 6 июня провести новую общенациональную манифестацию против пенсионной реформы. Это станет уже 14-й акцией против повышения пенсионного возраста в стране за четыре месяца. Решение было принято по итогам собрания всех французских профсоюзов после первомайских демонстраций.

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