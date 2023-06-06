https://ria.ru/20230606/raketa-1876414787.html

В Иране представили новую гиперзвуковую ракету

В Иране представили новую гиперзвуковую ракету - РИА Новости, 06.06.2023

В Иране представили новую гиперзвуковую ракету

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана представили новую гиперзвуковую ракету "Фаттах", передает агентство Fars. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T11:08

2023-06-06T11:08

2023-06-06T12:14

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корпус стражей исламской революции

хосейн салами

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана представили новую гиперзвуковую ракету "Фаттах", передает агентство Fars. "Гиперзвуковая ракета "Фаттах", последнее стратегическое достижение Воздушно-космических сил КСИР, была представлена в присутствии президента аятоллы Сейеда Эбрахима Раиси и главнокомандующего КСИР Хосейна Салами", — говорится в сообщении.По информации агентства, новая ракета способна пройти через все системы противоракетной обороны и уничтожить их. Дальность составляет 1,4 тысячи километров, скорость достигает 12-13 Махов, или 14-15 тысячи километров в час. Ракета отличается повышенной точностью, хорошей маневренностью, она способна оставаться незаметной для радиолокационных систем и маневрировать как в атмосфере, так и вне ее. Этот тип ракет, утверждает агентство, представляет собой новейшее вооружение, которое производят и используют такие страны, как США, Россия и Китай. Впервые о создании гиперзвуковой баллистической ракеты сообщил в ноябре командующий ВКС КСИР Амирали Хаджизаде. На прошлой неделе он заявил, что испытания уже закончились, и пообещал презентацию в ближайшее время.

https://ria.ru/20230525/khaybar-1874036709.html

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в мире, иран, корпус стражей исламской революции, хосейн салами