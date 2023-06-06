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Шойгу оценил потери украинских военных с начала "контрнаступления" - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 06.06.2023 (обновлено: 17:29 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/poteri-1876515709.html
Шойгу оценил потери украинских военных с начала "контрнаступления"
Шойгу оценил потери украинских военных с начала "контрнаступления" - РИА Новости, 06.06.2023
Шойгу оценил потери украинских военных с начала "контрнаступления"
Украинские войска за 3 дня боевых действий потеряли до 3715 военнослужащих, а также 52 танка, 48 орудий и 7 самолетов и вертолетов, сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:27
2023-06-06T17:29
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Украинские войска за 3 дня боевых действий потеряли до 3715 военнослужащих, а также 52 танка, 48 орудий и 7 самолетов и вертолетов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Всего за 3 дня боевых действий на всех направлениях потери вооруженных сил Украины составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата", - сказал министр.
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Шойгу о сорванном контрнаступлении Киева и общих потерях ВСУ за три дня
Шойгу о сорванном контрнаступлении Киева и общих потерях ВСУ за три дня
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украина, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу оценил потери украинских военных с начала "контрнаступления"

Министр обороны Шойгу сообщил, что украинские военные за три дня потеряли до 3715 солдат

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Украинские войска за 3 дня боевых действий потеряли до 3715 военнослужащих, а также 52 танка, 48 орудий и 7 самолетов и вертолетов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Всего за 3 дня боевых действий на всех направлениях потери вооруженных сил Украины составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата", - сказал министр.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСергей Шойгу
 
 
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