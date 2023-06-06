https://ria.ru/20230606/poteri-1876515709.html
Шойгу оценил потери украинских военных с начала "контрнаступления"
Шойгу оценил потери украинских военных с начала "контрнаступления" - РИА Новости, 06.06.2023
Шойгу оценил потери украинских военных с начала "контрнаступления"
Украинские войска за 3 дня боевых действий потеряли до 3715 военнослужащих, а также 52 танка, 48 орудий и 7 самолетов и вертолетов, сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:27
2023-06-06T16:27
2023-06-06T17:29
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876533180_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a9ecbc3950ec244c2cbfc5157b54bf46.jpg
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Украинские войска за 3 дня боевых действий потеряли до 3715 военнослужащих, а также 52 танка, 48 орудий и 7 самолетов и вертолетов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Всего за 3 дня боевых действий на всех направлениях потери вооруженных сил Украины составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата", - сказал министр.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876533180_269:0:1709:1080_1920x0_80_0_0_19bce143d3075d49a6b4fbbc7388c825.jpg
Шойгу о сорванном контрнаступлении Киева и общих потерях ВСУ за три дня
Шойгу о сорванном контрнаступлении Киева и общих потерях ВСУ за три дня
2023-06-06T16:27
true
PT1M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу оценил потери украинских военных с начала "контрнаступления"
Министр обороны Шойгу сообщил, что украинские военные за три дня потеряли до 3715 солдат