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Кулеба заявил, что ЕС готов помочь с последствиями разрушения Каховской ГЭС
Кулеба заявил, что ЕС готов помочь с последствиями разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Кулеба заявил, что ЕС готов помочь с последствиями разрушения Каховской ГЭС
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил после разговора с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, что ЕС готов оказать необходимую помощь для... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T21:17
2023-06-06T21:17
2023-06-06T21:17
в мире
россия
дмитрий кулеба
владимир леонтьев (новая каховка)
жозеп боррель
евросоюз
мид украины
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил после разговора с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, что ЕС готов оказать необходимую помощь для сдерживания последствий разрушения Каховской ГЭС. "ЕС готов предоставить необходимую поддержку и гуманитарную помощь для смягчения последствий этой устроенной Россией катастрофы", - написал Кулеба в Twitter после разговора с Боррелем. Никаких доказательств причастности РФ он не привел. Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте.
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в мире, россия, дмитрий кулеба, владимир леонтьев (новая каховка), жозеп боррель, евросоюз, мид украины, разрушение каховской гэс, каховская гэс
В мире, Россия, Дмитрий Кулеба, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Жозеп Боррель, Евросоюз, МИД Украины, Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС
Кулеба заявил, что ЕС готов помочь с последствиями разрушения Каховской ГЭС
Кулеба заявил, что ЕС готов помочь в сдерживании последствий разрушения Каховской ГЭС