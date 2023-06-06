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"Единая Россия" доставила гумпомощь в Белгородскую область

"Единая Россия" доставила гумпомощь в Белгородскую область - РИА Новости, 06.06.2023

"Единая Россия" доставила гумпомощь в Белгородскую область

"Единая Россия" доставила более 40 тонн гуманитарной помощи в Белгородскую область, в ближайшие двое суток будет доставлено еще 100 тонн, написал в... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:04

2023-06-06T13:04

2023-06-06T15:04

белгородская область

андрей турчак

игорь артамонов

вячеслав гладков

мгер

единая россия

шебекино

курск

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "Единая Россия" доставила более 40 тонн гуманитарной помощи в Белгородскую область, в ближайшие двое суток будет доставлено еще 100 тонн, написал в телеграм-канале секретарь генсовета партии Андрей Турчак. "Более 40 тонн помощи - первые конвои с гуманитарным грузом для жителей Шебекино и других приграничных населенных пунктов прибыли в Белгородскую область. В ближайшие двое суток доставим еще 100 тонн", - написал Турчак в своем Telegram-канале. Он отметил, что вместе с губернатором Белгородской области, секретарем регионального отделения партии Вячеславом Гладковым посетили распределительный центр, куда доставляются все грузы. "Благодарю коллег в региональных отделениях партии в Курске, Орле, Владимире, Тамбове, Нижнем Новгороде, Татарстане, Москве и Мособласти, кто первым откликнулся и отправил помощь в Белгород. Самое главное сейчас - сбить "первую волну", обеспечить жителей всем тем, что они оставили дома. Потом - плановая помощь, на системной основе. По каждому человеку будем выяснять, в чем он нуждается, заносить данные в базу и обеспечивать. У "Единой России" и волонтеров МГЕР, которые сегодня работают в пунктах временного размещения, такой опыт есть. Как только ситуация стабилизируется, люди смогут вернуться в свои дома", - подчеркнул секретарь генсовета. В свою очередь губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал в телеграм-канале, что о ЕР отправили более 4 тонн гумпомоти. "Разделяем переживания шебекинцев и стараемся помочь. От партии "Единая Россия" отправили больше 4 тонн гумпомощи в Белгородскую область для эвакуированных жителей", - сообщил он. Он отметил, что в составе гуманитарного груза продукты, предметы первой необходимости, а также корм для животных. Артамонов поблагодарил всех, кто помогал формировать груз. "Сейчас нам всем нужно объединиться ради одной общей цели – мира в нашей стране и безопасности ее жителей", - сказал он.

https://ria.ru/20230605/studentka-1876177860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белгородская область, андрей турчак, игорь артамонов, вячеслав гладков, мгер, единая россия, шебекино, курск, общество