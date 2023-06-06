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"Единая Россия" доставила гумпомощь в Белгородскую область
"Единая Россия" доставила гумпомощь в Белгородскую область - РИА Новости, 06.06.2023
"Единая Россия" доставила гумпомощь в Белгородскую область
"Единая Россия" доставила более 40 тонн гуманитарной помощи в Белгородскую область, в ближайшие двое суток будет доставлено еще 100 тонн, написал в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:04
2023-06-06T13:04
2023-06-06T15:04
белгородская область
андрей турчак
игорь артамонов
вячеслав гладков
мгер
единая россия
шебекино
курск
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "Единая Россия" доставила более 40 тонн гуманитарной помощи в Белгородскую область, в ближайшие двое суток будет доставлено еще 100 тонн, написал в телеграм-канале секретарь генсовета партии Андрей Турчак. "Более 40 тонн помощи - первые конвои с гуманитарным грузом для жителей Шебекино и других приграничных населенных пунктов прибыли в Белгородскую область. В ближайшие двое суток доставим еще 100 тонн", - написал Турчак в своем Telegram-канале. Он отметил, что вместе с губернатором Белгородской области, секретарем регионального отделения партии Вячеславом Гладковым посетили распределительный центр, куда доставляются все грузы. "Благодарю коллег в региональных отделениях партии в Курске, Орле, Владимире, Тамбове, Нижнем Новгороде, Татарстане, Москве и Мособласти, кто первым откликнулся и отправил помощь в Белгород. Самое главное сейчас - сбить "первую волну", обеспечить жителей всем тем, что они оставили дома. Потом - плановая помощь, на системной основе. По каждому человеку будем выяснять, в чем он нуждается, заносить данные в базу и обеспечивать. У "Единой России" и волонтеров МГЕР, которые сегодня работают в пунктах временного размещения, такой опыт есть. Как только ситуация стабилизируется, люди смогут вернуться в свои дома", - подчеркнул секретарь генсовета. В свою очередь губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал в телеграм-канале, что о ЕР отправили более 4 тонн гумпомоти. "Разделяем переживания шебекинцев и стараемся помочь. От партии "Единая Россия" отправили больше 4 тонн гумпомощи в Белгородскую область для эвакуированных жителей", - сообщил он. Он отметил, что в составе гуманитарного груза продукты, предметы первой необходимости, а также корм для животных. Артамонов поблагодарил всех, кто помогал формировать груз. "Сейчас нам всем нужно объединиться ради одной общей цели – мира в нашей стране и безопасности ее жителей", - сказал он.
https://ria.ru/20230605/studentka-1876177860.html
https://ria.ru/20230605/khakasiya-1876152788.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, андрей турчак, игорь артамонов, вячеслав гладков, мгер, единая россия, шебекино, курск, общество
Белгородская область, Андрей Турчак, Игорь Артамонов, Вячеслав Гладков, МГЕР, Единая Россия, Шебекино, Курск, Общество
"Единая Россия" доставила гумпомощь в Белгородскую область
Турчак заявил, что ЕР доставила более 40 тонн гумпомощи в Белгородскую область