https://ria.ru/20230606/pobeda-1876465397.html
Шеф Пентагона не упомянул СССР, говоря о мировой победе над нацизмом
Шеф Пентагона не упомянул СССР, говоря о мировой победе над нацизмом - РИА Новости, 06.06.2023
Шеф Пентагона не упомянул СССР, говоря о мировой победе над нацизмом
Министр обороны США Ллойд Остин во время выступления в годовщину высадки союзных сил в Нормандии назвал ветеранов Второй мировой войны спасителями мира, но не... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:46
2023-06-06T13:46
2023-06-06T14:24
в мире
ллойд остин
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ссср
вторая мировая война (1939-1945)
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пентагон
нормандия
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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин во время выступления в годовщину высадки союзных сил в Нормандии назвал ветеранов Второй мировой войны спасителями мира, но не упомянул роли СССР в победе над нацизмом. "Ветеранам Второй мировой войны: мы приветствуем вас. Вы спасли мир", — сказал он.По словам главы Пентагона, Франция и значительная часть Европы 79 лет назад лежали "под нацистским сапогом", но "молодые люди из Соединенных Штатов, Британии, Австралии, Канады, Франции и других стран объединились ради освобождения страдающего человечества". В своей речи Остин также затронул конфликт на Украине, подчеркнув решимость "стоять с ними до конца столько, сколько потребуется". При этом за все время выступления министр обороны США ни разу не вспомнил о роли СССР и вкладе советского народа в победу над нацизмом и освобождение Европы и мира. Шестого июня 1944 года англо-американские войска высадились в Нормандии, в результате чего был открыт Второй фронт (операция "Оверлорд"). Несмотря на то что это событие сыграло важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника. По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием Второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" только в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной армии.
https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, ллойд остин, сша, ссср, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), пентагон, нормандия
В мире, Ллойд Остин, США, СССР, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945), Пентагон, Нормандия
Шеф Пентагона не упомянул СССР, говоря о мировой победе над нацизмом
Министр обороны США Остин не упомянул СССР, говоря о победе над нацизмом во Второй мировой
ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин во время выступления в годовщину высадки союзных сил в Нормандии назвал ветеранов Второй мировой войны спасителями мира, но не упомянул роли СССР в победе над нацизмом.
"Ветеранам Второй мировой войны: мы приветствуем вас. Вы спасли мир", — сказал он.
По словам главы Пентагона, Франция
и значительная часть Европы 79 лет назад лежали "под нацистским сапогом", но "молодые люди из Соединенных Штатов, Британии, Австралии, Канады
, Франции и других стран объединились ради освобождения страдающего человечества".
В своей речи Остин также затронул конфликт на Украине
, подчеркнув решимость "стоять с ними до конца столько, сколько потребуется".
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При этом за все время выступления министр обороны США ни разу не вспомнил о роли СССР и вкладе советского народа в победу над нацизмом и освобождение Европы и мира.
Шестого июня 1944 года англо-американские войска высадились в Нормандии, в результате чего был открыт Второй фронт (операция "Оверлорд"). Несмотря на то что это событие сыграло важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.
По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием Второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" только в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной армии.
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