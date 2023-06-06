https://ria.ru/20230606/pobeda-1876465397.html

Шеф Пентагона не упомянул СССР, говоря о мировой победе над нацизмом

Шеф Пентагона не упомянул СССР, говоря о мировой победе над нацизмом - РИА Новости, 06.06.2023

Шеф Пентагона не упомянул СССР, говоря о мировой победе над нацизмом

Министр обороны США Ллойд Остин во время выступления в годовщину высадки союзных сил в Нормандии назвал ветеранов Второй мировой войны спасителями мира, но не... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:46

2023-06-06T13:46

2023-06-06T14:24

в мире

ллойд остин

сша

ссср

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

пентагон

нормандия

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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин во время выступления в годовщину высадки союзных сил в Нормандии назвал ветеранов Второй мировой войны спасителями мира, но не упомянул роли СССР в победе над нацизмом. "Ветеранам Второй мировой войны: мы приветствуем вас. Вы спасли мир", — сказал он.По словам главы Пентагона, Франция и значительная часть Европы 79 лет назад лежали "под нацистским сапогом", но "молодые люди из Соединенных Штатов, Британии, Австралии, Канады, Франции и других стран объединились ради освобождения страдающего человечества". В своей речи Остин также затронул конфликт на Украине, подчеркнув решимость "стоять с ними до конца столько, сколько потребуется". При этом за все время выступления министр обороны США ни разу не вспомнил о роли СССР и вкладе советского народа в победу над нацизмом и освобождение Европы и мира. Шестого июня 1944 года англо-американские войска высадились в Нормандии, в результате чего был открыт Второй фронт (операция "Оверлорд"). Несмотря на то что это событие сыграло важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника. По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием Второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" только в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной армии.

https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html

https://ria.ru/20230508/medvedev-1870442081.html

сша

ссср

нормандия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ллойд остин, сша, ссср, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), пентагон, нормандия