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Калужская область намерена принять участие в работе ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
17:00 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/pmef-1876525459.html
Калужская область намерена принять участие в работе ПМЭФ
Калужская область намерена принять участие в работе ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2023
Калужская область намерена принять участие в работе ПМЭФ
Делегация Калужской области примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 14-17 июня, в планах подписание соглашений на... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:00
2023-06-06T17:00
калужская область
экономика
калужская область
санкт-петербург
владислав шапша
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
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КАЛУГА, 6 июн – РИА Новости. Делегация Калужской области примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 14-17 июня, в планах подписание соглашений на сумму около 40 миллиардов рублей, сообщает правительство региона. Сообщается, что возглавит делегацию Калужской области губернатор Владислав Шапша. "Делегация Калужской области станет участником ключевых заседаний и тематических сессий. Запланированы встречи с федеральными министрами, руководителями институтов развития, главами регионов, а также переговоры с руководством ряда компаний", - говорится в сообщении. Калужская область участвует в ПМЭФ с 2007 года. Для региона это не только возможность представить новые проекты, но и механизм расширения делового сотрудничества, подчеркивает областное правительство. В разные годы на форуме заключены соглашения с компаниями "Ново Нордиск", "Омиа Урал", "Сибур-Холдинг", "Кроношпан", "Архбум тиссью групп" и другими. Сегодня, отмечают в областном правительстве, это действующие производства с новыми рабочими местами, современными технологиями и регулярными отчислениями в бюджеты. "В рамках ПМЭФ-23 Калужская область планирует подписать не менее 10 соглашений на сумму около 40 миллиардов рублей. В списке новых инвестиционных проектов — компании, представляющие самые разные отрасли: от фармацевтики и химической промышленности до строительства и агропрома", - говорится в сообщении. Интересна в этом году экспозиция региона, отмечают в областном правительстве. Основная цель экспозиции — продвижение продукции ведущих компаний. Концепция основана на том, чтобы не только рассказать, но и в живую показать продукцию, произведенную на калужских предприятиях. Среди компаний-участников - лидер российского рынка производителей дорожно-коммунальной техники "Меркатор Холдинг", крупнейший российский поставщик вакцины для профилактики ротавирусной инфекции "Фарм Эйд Лтд", Калужский шинный завод "Континентал Калуга", самый большой арт-парк Европы (650 га) "Никола-Ленивец". ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230606/bespilotniki-1876419567.html
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экономика, калужская область, санкт-петербург, владислав шапша, петербургский международный экономический форум (фонд), россия
Калужская область, Экономика, Калужская область, Санкт-Петербург, Владислав Шапша, Петербургский международный экономический форум (фонд), Россия
Калужская область намерена принять участие в работе ПМЭФ

Калужская область намерена подписать на ПМЭФ соглашения на 40 миллиардов рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастники Петербургского международного экономического форума
Участники Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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КАЛУГА, 6 июн – РИА Новости. Делегация Калужской области примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 14-17 июня, в планах подписание соглашений на сумму около 40 миллиардов рублей, сообщает правительство региона.
Сообщается, что возглавит делегацию Калужской области губернатор Владислав Шапша.
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"Делегация Калужской области станет участником ключевых заседаний и тематических сессий. Запланированы встречи с федеральными министрами, руководителями институтов развития, главами регионов, а также переговоры с руководством ряда компаний", - говорится в сообщении.
Калужская область участвует в ПМЭФ с 2007 года. Для региона это не только возможность представить новые проекты, но и механизм расширения делового сотрудничества, подчеркивает областное правительство. В разные годы на форуме заключены соглашения с компаниями "Ново Нордиск", "Омиа Урал", "Сибур-Холдинг", "Кроношпан", "Архбум тиссью групп" и другими. Сегодня, отмечают в областном правительстве, это действующие производства с новыми рабочими местами, современными технологиями и регулярными отчислениями в бюджеты.
"В рамках ПМЭФ-23 Калужская область планирует подписать не менее 10 соглашений на сумму около 40 миллиардов рублей. В списке новых инвестиционных проектов — компании, представляющие самые разные отрасли: от фармацевтики и химической промышленности до строительства и агропрома", - говорится в сообщении.
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Интересна в этом году экспозиция региона, отмечают в областном правительстве. Основная цель экспозиции — продвижение продукции ведущих компаний. Концепция основана на том, чтобы не только рассказать, но и в живую показать продукцию, произведенную на калужских предприятиях. Среди компаний-участников - лидер российского рынка производителей дорожно-коммунальной техники "Меркатор Холдинг", крупнейший российский поставщик вакцины для профилактики ротавирусной инфекции "Фарм Эйд Лтд", Калужский шинный завод "Континентал Калуга", самый большой арт-парк Европы (650 га) "Никола-Ленивец".
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Калужская областьЭкономикаКалужская областьСанкт-ПетербургВладислав ШапшаПетербургский международный экономический форум (фонд)Россия
 
 
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