https://ria.ru/20230606/pmef-1876525459.html

Калужская область намерена принять участие в работе ПМЭФ

Калужская область намерена принять участие в работе ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2023

Калужская область намерена принять участие в работе ПМЭФ

Делегация Калужской области примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 14-17 июня, в планах подписание соглашений на... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:00

2023-06-06T17:00

2023-06-06T17:00

калужская область

экономика

калужская область

санкт-петербург

владислав шапша

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

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КАЛУГА, 6 июн – РИА Новости. Делегация Калужской области примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 14-17 июня, в планах подписание соглашений на сумму около 40 миллиардов рублей, сообщает правительство региона. Сообщается, что возглавит делегацию Калужской области губернатор Владислав Шапша. "Делегация Калужской области станет участником ключевых заседаний и тематических сессий. Запланированы встречи с федеральными министрами, руководителями институтов развития, главами регионов, а также переговоры с руководством ряда компаний", - говорится в сообщении. Калужская область участвует в ПМЭФ с 2007 года. Для региона это не только возможность представить новые проекты, но и механизм расширения делового сотрудничества, подчеркивает областное правительство. В разные годы на форуме заключены соглашения с компаниями "Ново Нордиск", "Омиа Урал", "Сибур-Холдинг", "Кроношпан", "Архбум тиссью групп" и другими. Сегодня, отмечают в областном правительстве, это действующие производства с новыми рабочими местами, современными технологиями и регулярными отчислениями в бюджеты. "В рамках ПМЭФ-23 Калужская область планирует подписать не менее 10 соглашений на сумму около 40 миллиардов рублей. В списке новых инвестиционных проектов — компании, представляющие самые разные отрасли: от фармацевтики и химической промышленности до строительства и агропрома", - говорится в сообщении. Интересна в этом году экспозиция региона, отмечают в областном правительстве. Основная цель экспозиции — продвижение продукции ведущих компаний. Концепция основана на том, чтобы не только рассказать, но и в живую показать продукцию, произведенную на калужских предприятиях. Среди компаний-участников - лидер российского рынка производителей дорожно-коммунальной техники "Меркатор Холдинг", крупнейший российский поставщик вакцины для профилактики ротавирусной инфекции "Фарм Эйд Лтд", Калужский шинный завод "Континентал Калуга", самый большой арт-парк Европы (650 га) "Никола-Ленивец". ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230606/bespilotniki-1876419567.html

https://ria.ru/20230530/isk-1875067379.html

https://ria.ru/20230502/zhile-1869038098.html

калужская область

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экономика, калужская область, санкт-петербург, владислав шапша, петербургский международный экономический форум (фонд), россия