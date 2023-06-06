https://ria.ru/20230606/peregovory-1876575205.html

США должны начать мирные переговоры, считает американский правозащитник

США должны начать мирные переговоры, считает американский правозащитник - РИА Новости, 06.06.2023

США должны начать мирные переговоры, считает американский правозащитник

Власти США должны начать мирные переговоры для прекращения конфликта на Украине вместо того, чтобы вооружать Киев, заявил в интервью РИА Новости американский... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T19:43

2023-06-06T19:43

2023-06-06T19:48

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Власти США должны начать мирные переговоры для прекращения конфликта на Украине вместо того, чтобы вооружать Киев, заявил в интервью РИА Новости американский правозащитник Рик Стерлинг. Вместе с коллегой по Объединенной национальной антивоенной коалиции (UNAC) Дэном Коваликом Стерлинг он провел в России 20 дней, пять из которых они были в Крыму, а в остальное время – в Москве, Санкт-Петербурге и в пути по железной дороге."Мы были потрясены тем, как хорошо и чисто выглядят Москва и Санкт-Петербург в сравнении с американскими городами", - сказал Стерлинг. "Везде нас принимали очень хорошо. Когда русские узнавали, что мы американцы, они обязательно говорили нам "Добро пожаловать". А попутчики в поездах дальнего следования всегда произносили тост "За мир и дружбу", - поделился Стерлинг. Правозащитник признался, что был удивлен увиденным вокруг. "Мы заходили во многие магазины и думали увидеть пустые полки. А вместо этого видели полно одежды, продуктов, напитков, спортивных и других товаров. И много покупателей тоже", - рассказал он. Стерлинг выразил уверенность в том, что попытки Запада нанести урон российской экономике "очевидно провалились"

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

https://ria.ru/20230602/nato-1875634144.html

https://ria.ru/20230606/pobeda-1876465397.html

россия

украина

москва

сша

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в мире, россия, украина, москва, сша