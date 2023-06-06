https://ria.ru/20230606/otravlenie-1876569125.html
Самарского бизнесмена заключили под стражу по делу об отравлении сидром
Самарского бизнесмена заключили под стражу по делу об отравлении сидром - РИА Новости, 06.06.2023
Самарского бизнесмена заключили под стражу по делу об отравлении сидром
Ленинский районный суд Ульяновска заключил под стражу самарского бизнесмена, подозреваемого в массовом отравлении сидром жителей Приволжья, сообщили РИА Новости РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T19:06
2023-06-06T19:06
2023-06-06T20:29
происшествия
массовое отравление сидром в россии
ульяновск
ульяновская область
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 6 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ленинский районный суд Ульяновска заключил под стражу самарского бизнесмена, подозреваемого в массовом отравлении сидром жителей Приволжья, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."(Подозреваемому. — Прим. ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — сказала собеседница агентства.Накануне стало известно об отравлениях суррогатным алкоголем среди жителей нескольких регионов Приволжского федерального округа. В Ульяновской области умерли 20 человек, в Самарской области — семь, в Удмуртии — один. Два летальных исхода зафиксировали в Нижегородской области. В Пензенской области трех человек, включая двух подростков, госпитализировали с отравлением алкогольным напитком. Как уточнили в экстренных службах, пострадавшие также пили сидр.Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства "Мистер Сидр" производства ООО "Анди".СК России возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг.
https://ria.ru/20230606/sidr-1876563262.html
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происшествия, массовое отравление сидром в россии, ульяновск, ульяновская область, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Массовое отравление сидром в России, Ульяновск, Ульяновская область, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Самарского бизнесмена заключили под стражу по делу об отравлении сидром
Суд заключил под стражу самарского бизнесмена по делу об отравлении сидром в Приволжье