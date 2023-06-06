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Самарского бизнесмена заключили под стражу по делу об отравлении сидром - РИА Новости, 06.06.2023
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19:06 06.06.2023 (обновлено: 20:29 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/otravlenie-1876569125.html
Самарского бизнесмена заключили под стражу по делу об отравлении сидром
Самарского бизнесмена заключили под стражу по делу об отравлении сидром - РИА Новости, 06.06.2023
Самарского бизнесмена заключили под стражу по делу об отравлении сидром
Ленинский районный суд Ульяновска заключил под стражу самарского бизнесмена, подозреваемого в массовом отравлении сидром жителей Приволжья, сообщили РИА Новости РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T19:06
2023-06-06T20:29
происшествия
массовое отравление сидром в россии
ульяновск
ульяновская область
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 6 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ленинский районный суд Ульяновска заключил под стражу самарского бизнесмена, подозреваемого в массовом отравлении сидром жителей Приволжья, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."(Подозреваемому. — Прим. ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — сказала собеседница агентства.Накануне стало известно об отравлениях суррогатным алкоголем среди жителей нескольких регионов Приволжского федерального округа. В Ульяновской области умерли 20 человек, в Самарской области — семь, в Удмуртии — один. Два летальных исхода зафиксировали в Нижегородской области. В Пензенской области трех человек, включая двух подростков, госпитализировали с отравлением алкогольным напитком. Как уточнили в экстренных службах, пострадавшие также пили сидр.Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства "Мистер Сидр" производства ООО "Анди".СК России возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг.
https://ria.ru/20230606/sidr-1876563262.html
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ульяновск
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происшествия, массовое отравление сидром в россии, ульяновск, ульяновская область, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Массовое отравление сидром в России, Ульяновск, Ульяновская область, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Самарского бизнесмена заключили под стражу по делу об отравлении сидром

Суд заключил под стражу самарского бизнесмена по делу об отравлении сидром в Приволжье

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 6 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ленинский районный суд Ульяновска заключил под стражу самарского бизнесмена, подозреваемого в массовом отравлении сидром жителей Приволжья, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"(Подозреваемому. — Прим. ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — сказала собеседница агентства.
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Накануне стало известно об отравлениях суррогатным алкоголем среди жителей нескольких регионов Приволжского федерального округа. В Ульяновской области умерли 20 человек, в Самарской области — семь, в Удмуртии — один. Два летальных исхода зафиксировали в Нижегородской области. В Пензенской области трех человек, включая двух подростков, госпитализировали с отравлением алкогольным напитком. Как уточнили в экстренных службах, пострадавшие также пили сидр.
Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства "Мистер Сидр" производства ООО "Анди".
СК России возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг.
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ПроисшествияМассовое отравление сидром в РоссииУльяновскУльяновская областьСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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