https://ria.ru/20230606/nosov-1876467769.html

Путин поддержал намерение магаданского губернатора участвовать в выборах

Путин поддержал намерение магаданского губернатора участвовать в выборах - РИА Новости, 06.06.2023

Путин поддержал намерение магаданского губернатора участвовать в выборах

Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Магаданской области Сергея Носова участвовать в выборах, отметив, что самым главным здесь является... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:54

2023-06-06T13:54

2023-06-06T14:10

политика

магаданская область

владимир путин

сергей носов

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Магаданской области Сергея Носова участвовать в выборах, отметив, что самым главным здесь является поддержка людей.В ходе рабочей встречи главы государства с Носовым обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе. Губернатор также попросил поддержать его намерение выдвинуться на новый срок."У вас всё получается. Главное, что вы умеете сосредоточить внимание на решении ключевых задач. И за их решением, а прежде всего это развитие реального производства, подъём экономики, социальной сферы, уверен, будут решаться и задачи, которые для конкретного человека являются наиболее важными, а именно то, о чём мы говорили, – это социальная сфера. Поэтому, что касается одобрения, здесь вопросов нет, но всё-таки самое главное – это поддержка людей", - сказал на это Путин.По его словам, несмотря на то, что многое удалось сделать, "выборы есть выборы"."И я бы вам порекомендовал напрямую работать с людьми и послушать людей, чего бы они от вас ожидали, чего бы они хотели как результат вашей работы", - добавил президент."Спасибо. Я так и сделаю", - пообещал Носов.

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, магаданская область, владимир путин, сергей носов