https://ria.ru/20230606/nosov-1876467769.html
Путин поддержал намерение магаданского губернатора участвовать в выборах
Путин поддержал намерение магаданского губернатора участвовать в выборах - РИА Новости, 06.06.2023
Путин поддержал намерение магаданского губернатора участвовать в выборах
Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Магаданской области Сергея Носова участвовать в выборах, отметив, что самым главным здесь является... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:54
2023-06-06T13:54
2023-06-06T14:10
политика
магаданская область
владимир путин
сергей носов
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Магаданской области Сергея Носова участвовать в выборах, отметив, что самым главным здесь является поддержка людей.В ходе рабочей встречи главы государства с Носовым обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе. Губернатор также попросил поддержать его намерение выдвинуться на новый срок."У вас всё получается. Главное, что вы умеете сосредоточить внимание на решении ключевых задач. И за их решением, а прежде всего это развитие реального производства, подъём экономики, социальной сферы, уверен, будут решаться и задачи, которые для конкретного человека являются наиболее важными, а именно то, о чём мы говорили, – это социальная сфера. Поэтому, что касается одобрения, здесь вопросов нет, но всё-таки самое главное – это поддержка людей", - сказал на это Путин.По его словам, несмотря на то, что многое удалось сделать, "выборы есть выборы"."И я бы вам порекомендовал напрямую работать с людьми и послушать людей, чего бы они от вас ожидали, чего бы они хотели как результат вашей работы", - добавил президент."Спасибо. Я так и сделаю", - пообещал Носов.
магаданская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, магаданская область, владимир путин, сергей носов
Политика, Магаданская область, Владимир Путин, Сергей Носов
Путин поддержал намерение магаданского губернатора участвовать в выборах
Путин поддержал намерение губернатора Магаданской области Носова участвовать в выборах
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Магаданской области Сергея Носова участвовать в выборах, отметив, что самым главным здесь является поддержка людей.
В ходе рабочей встречи главы государства с Носовым обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе. Губернатор также попросил поддержать его намерение выдвинуться на новый срок.
«
"У вас всё получается. Главное, что вы умеете сосредоточить внимание на решении ключевых задач. И за их решением, а прежде всего это развитие реального производства, подъём экономики, социальной сферы, уверен, будут решаться и задачи, которые для конкретного человека являются наиболее важными, а именно то, о чём мы говорили, – это социальная сфера. Поэтому, что касается одобрения, здесь вопросов нет, но всё-таки самое главное – это поддержка людей", - сказал на это Путин.
По его словам, несмотря на то, что многое удалось сделать, "выборы есть выборы".
"И я бы вам порекомендовал напрямую работать с людьми и послушать людей, чего бы они от вас ожидали, чего бы они хотели как результат вашей работы", - добавил президент.
"Спасибо. Я так и сделаю", - пообещал Носов.