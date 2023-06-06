https://ria.ru/20230606/mozg-1876351057.html

Российские ученые проводят уникальные исследования мозга в Непале

Российские ученые проводят уникальные исследования мозга в Непале - РИА Новости, 06.06.2023

Российские ученые проводят уникальные исследования мозга в Непале

Российские ученые первыми проводят исследования мозга монахов во время тантрической медитации в буддийских монастырях в Индии, а с недавнего времени и в Непале, РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T06:16

2023-06-06T06:16

2023-06-06T12:27

александр каплан

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

татьяна черниговская

санкт-петербургский государственный университет

российская академия наук

мгу имени м. в. ломоносова

индия

непал

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости, Ольга Липич. Российские ученые первыми проводят исследования мозга монахов во время тантрической медитации в буддийских монастырях в Индии, а с недавнего времени и в Непале, рассказали РИА Новости участник научного проекта, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени М.В. Ломоносова профессор Александр Каплан и директор Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО, профессор Татьяна Черниговская. Диалог крупнейших российских специалистов в области изучения мозга и сознания с буддийскими учеными начался в 2017 году, когда в столице Индии Дели была проведена конференция "Природа сознания". Делегация российских ученых во главе с директором Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, академиком РАН Константином Анохиным провела серию дискуссий с Далай-ламой XIV, буддийскими учеными и монахами. Вторая конференция "Понимание мира" с расширенным списком участников состоялась в 2018 году в городе Дхарамсала на севере Индии, где расположена резиденция далай-ламы. Одним из ее итогов стал запуск проекта исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях в Индии, который с 2019 года осуществляется под руководством академика РАН Святослава Медведева. С 2022 года исследования также проводятся в буддийских монастырях, расположенных в долине Катманду, в Непале. "Мы – первые и единственные изучаем именно глубокие тантрические практики в буддийских монастырях (тибетских школ гелуг, кагью и ньингма), труднодоступные для постороннего взгляда. Это стало возможным благодаря рекомендации Его Святейшества далай-ламы, его расположению к исследованиям и его инициативному участию. При этом в каждом монастыре настоятель самостоятельно принимает решение о возможности участия его монахов в исследованиях", - сказал профессор Каплан. Что у мозга "за душой" Ученые хотят знать не просто анатомическую структуру мозга, которая давно детально известна до нейронов, не гормоны и другие материальные составляющие, а то содержание мозга, которое позволяет говорить о "психическом мире", об уме, интеллекте, сознании. "Мозг – это единственный орган, у которого внутри, "за душой" есть что-то еще, кроме биохимии и структуры из частей, измеряющихся физическими приборами", - отметил Каплан. Он напомнил, что человеческий мозг имеет очень большое число элементов: 86 миллиардов нервных клеток (нейронов), а операциональными единицами являются контакты между клетками – их миллион миллиардов. Для сравнения, в современном процессоре всего 10 миллиардов транзисторов, в процессоре будущего – 30 миллиардов. И если сравнить мозг с вычислительной машиной, то ее быстродействие должно быть примерно десять в восемнадцатой степени операций в секунду (экзафлопс). Но при такой производительности мозг потребляет всего 25 ватт, как тусклая электрическая лампочка, а вычислительная машина потребляет 25 мегаватт – в миллион раз больше. То есть мозг, по словам профессора, устроен "супероптимальным" образом. Однако все накопленные наукой данные о мозге еще не позволяют ответить, например, на вопрос, как идеальная, не имеющая физических измерений мысль рождает реальное физическое действие. Чтобы изучать то, что пока "не измеряется ничем", ученые и обратили внимание на Восток. Идея совместного научного проекта опирается на то, что буддийское учение уже более двух тысяч лет занимается своеобразной психологией – рассматривает работу мозга (в буддийской терминологии – ума), в том числе познавательную деятельность, сознание, память и эмоции. И ученым, возможно, есть, что почерпнуть из многовековых знаний и опыта практикующих годами буддийских монахов. "У них (буддийских монахов) есть свой уникальный инструмент, с помощью которого они проникают вглубь мозга – собственно в ум. Они как бы делают интроспекцию, рассматривают себя изнутри, путем специальных буддийских практик. И медитация – одна из таких практик. Наша идея – попробовать изучить - теми методами, какие у нас есть и на какие согласны монахи - что происходит в мозгу человека во время этих практик, во время погружений человека в свой ум. Мы выбрали одну из самых глубоких практик – тантрические медитации", - пояснил Каплан. По его словам, во время тантрической медитации монаху приходится работать с собственным умом так, чтобы "растворить" все мысли, формы, все составляющие для любых суждений – и дойти до состояния ума, называемого "ясный свет", или "сознание ясного света". Когда мозг заливается краснымИсследователи размещают на голове медитирующего монаха сенсоры двух типов: электрические (которые снимают электроэнцефалограммы) и биохимические (чувствующие кровоток, насыщение ткани коры головного мозга кислородом). Все эти потоки электрической и метаболической активности мозга отображаются на экранах, за которыми наблюдают исследователи. В общей сложности рассматриваются 35-40 каналов электрической регистрации и 54 канала биохимической регистрации. Ученые уже зафиксировали на разных этапах тантрической медитации диаметрально разные уровни насыщения кислородом тех или иных зон мозга. Видно, например, как в какие-то периоды 40-минутной медитации определенные зоны мозга на экране буквально заливаются красным цветом, что говорит об огромном притоке кислорода, энергии, а в какие-то – почти не потребляют энергии. Исследования сопровождаются подробными беседами с монахами для понимания содержания выполняемых ими медитаций. Очевидно, однако, что не все монахи готовы обсуждать подробности личных духовных практик, часть из которых считается секретными, и не весь внутренний опыт, не все субъективные переживания можно отследить поминутно и передать вербальным путем, особенно в терминах современной науки. "Удивительные вещи"Известный специалист в области нейронаук директор Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО, профессор Татьяна Черниговская, внимательно наблюдающая за уникальным исследовательским проектом, отметила, что значение собранных данных еще предстоит проанализировать, чтобы сделать научные выводы. "Но меня уже удивило многое, особенно две вещи. Это превалирующая роль правого полушария мозга. Например, то, что делает сейчас искусственный интеллект, - это левополушарная работа, связанная с логикой и алгоритмами. Если же в медитации больше действует правое полушарие, значит, человек, находящийся в этом состоянии, переходя из стадии в стадию, минует в значительной степени алгоритмический ход", - предположила Черниговская. Вторая особо "удивительная вещь", по ее словам, это то, что значительная доля исследуемой зоны мозга большую часть времени находится "почти без метаболизма". "Была бы невероятная удача, на уровне мирового открытия, если бы удалось сопоставить то, что объективно фиксируют приборы, со стадиями нахождения практикующего монаха в медитации… Но это пока мечты", - заключила Черниговская. Сотрудничество российских исследователей с буддийскими учеными ведется при поддержке Фонда имени академика Натальи Бехтеревой и Фонда "Сохраним Тибет" (Москва).

https://ria.ru/20230601/nauka-1875377672.html

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александр каплан, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), татьяна черниговская , санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук, мгу имени м. в. ломоносова, индия, непал, дели