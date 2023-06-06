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Украинский дипломат опозорился, оскорбив немку из-за Путина - РИА Новости, 06.06.2023
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21:56 06.06.2023 (обновлено: 23:06 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/melnik-1876594735.html
Украинский дипломат опозорился, оскорбив немку из-за Путина
Украинский дипломат опозорился, оскорбив немку из-за Путина - РИА Новости, 06.06.2023
Украинский дипломат опозорился, оскорбив немку из-за Путина
Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника за оскорбления в адрес премьер-министра федеральной земли Мекленбург —... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T21:56
2023-06-06T23:06
в мире
украина
германия
андрей мельник
мануэла швезиг
twitter
мекленбург-передняя померания
россия
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника за оскорбления в адрес премьер-министра федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, члена партии СДПГ Мануэлы Швезиг.Украинский дипломат назвал Швезиг "троянским конем Путина" и заявил, что никогда бы не пожал ей руку после того, как немецкий политик высказалась в поддержку России и выступила за сотрудничество с Москвой по "Северному потоку — 2"."Это уже не дипломатия, а шизофрения", — отметил один из комментаторов."Я бы никогда не пожал руку ультранационалисту, который поклоняется Бандере!" — написал второй."Умственная активность, вероятно, не его сильная сторона, и то, что он распространяет, очень похоже на агитацию", — поделился мнением третий."Именно поэтому вас и выгнали из Германии", — указал еще один пользователь."Думаю, вы слишком переоцениваете свою важность, господин Мельник", — подчеркнул читатель.
https://ria.ru/20230523/rossiya-1873537099.html
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в мире, украина, германия, андрей мельник, мануэла швезиг, twitter, мекленбург-передняя померания, россия, мид украины
В мире, Украина, Германия, Андрей Мельник, Мануэла Швезиг, Twitter, Мекленбург-Передняя Померания, Россия, МИД Украины
Украинский дипломат опозорился, оскорбив немку из-за Путина

Замглавы МИД Украины Мельник оскорбил немецкого политика Швезиг за поддержку России

© AP PhotoАндрей Мельник
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo
Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника за оскорбления в адрес премьер-министра федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, члена партии СДПГ Мануэлы Швезиг.
Украинский дипломат назвал Швезиг "троянским конем Путина" и заявил, что никогда бы не пожал ей руку после того, как немецкий политик высказалась в поддержку России и выступила за сотрудничество с Москвой по "Северному потоку — 2".
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"Это уже не дипломатия, а шизофрения", — отметил один из комментаторов.
«
"Я бы никогда не пожал руку ультранационалисту, который поклоняется Бандере!" — написал второй.
"Умственная активность, вероятно, не его сильная сторона, и то, что он распространяет, очень похоже на агитацию", — поделился мнением третий.
"Именно поэтому вас и выгнали из Германии", — указал еще один пользователь.
"Думаю, вы слишком переоцениваете свою важность, господин Мельник", — подчеркнул читатель.
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В миреУкраинаГерманияАндрей МельникМануэла ШвезигTwitterМекленбург-Передняя ПомеранияРоссияМИД Украины
 
 
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