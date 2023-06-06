https://ria.ru/20230606/melnik-1876594735.html

Украинский дипломат опозорился, оскорбив немку из-за Путина

Украинский дипломат опозорился, оскорбив немку из-за Путина - РИА Новости, 06.06.2023

Украинский дипломат опозорился, оскорбив немку из-за Путина

Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника за оскорбления в адрес премьер-министра федеральной земли Мекленбург —... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T21:56

2023-06-06T21:56

2023-06-06T23:06

в мире

украина

германия

андрей мельник

мануэла швезиг

twitter

мекленбург-передняя померания

россия

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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника за оскорбления в адрес премьер-министра федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, члена партии СДПГ Мануэлы Швезиг.Украинский дипломат назвал Швезиг "троянским конем Путина" и заявил, что никогда бы не пожал ей руку после того, как немецкий политик высказалась в поддержку России и выступила за сотрудничество с Москвой по "Северному потоку — 2"."Это уже не дипломатия, а шизофрения", — отметил один из комментаторов."Я бы никогда не пожал руку ультранационалисту, который поклоняется Бандере!" — написал второй."Умственная активность, вероятно, не его сильная сторона, и то, что он распространяет, очень похоже на агитацию", — поделился мнением третий."Именно поэтому вас и выгнали из Германии", — указал еще один пользователь."Думаю, вы слишком переоцениваете свою важность, господин Мельник", — подчеркнул читатель.

https://ria.ru/20230523/rossiya-1873537099.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875678515.html

украина

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мекленбург-передняя померания

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