https://ria.ru/20230606/kniga-1876541522.html

В Москве презентовали "Черную книгу" о преступлениях украинских неонацистов

В Москве презентовали "Черную книгу" о преступлениях украинских неонацистов - РИА Новости, 06.06.2023

В Москве презентовали "Черную книгу" о преступлениях украинских неонацистов

"Чёрную книгу", в которой описаны преступления украинских националистов в период с 2014 по 2023 годы, презентовали в Москве на фестивале "Красная площадь". РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:45

2023-06-06T17:45

2023-06-06T17:45

специальная военная операция на украине

россия

владимир мединский

сергей шойгу

российское военно-историческое общество (рвио)

москва

украина

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. "Чёрную книгу", в которой описаны преступления украинских националистов в период с 2014 по 2023 годы, презентовали в Москве на фестивале "Красная площадь". "Чёрная книга. Зверства современных бандеровцев – украинских неонацистов 2014 - 2023" была составлена специалистами Российского военно-исторического общества (РВИО), Следственного комитета и Минобороны РФ. Предисловия написали помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский и министр обороны России Сергей Шойгу. "Я хочу, чтобы собравшиеся представили: вот вы идёте по Тверской, по Красной площади, и вдруг к вам подбегает человек в камуфляже с автоматом, начинает вас бить. Потом вас забирают, отвозят в темный подвал и начинают там бить день, другой, третий. Тело уже не слушается вас, все тело вообще синее, потом вас ведут на расстрел, потом, не расстреливая, заводят в помещение, которое называется "украинская больница"… Если они придут сюда, если мы проиграем, с нами будет то же самое" - сказал в ходе презентации книги научный директор РВИО Михаил Мягков. Историк подчеркнул, что "Чёрная книга" сможет "доходчиво" объяснить российскому обществу причины, по которым Россия вынуждена была начать СВО. "Те, кто у нас считает, что мы что-то не так делаем, что зря мы начали специальную военную операцию, почитайте, почему мы начали специальную военную операцию! Это случается сегодня там, и это случится у нас с нашими русскими людьми, если они придут сюда, с нами будет то же самое, что они творят с мирными жителями - сжигают в домах, убивают на улицах, пытают электрошокерами, подвешивают на дыбу, отрезают ему конечности", - подчеркнул Мягков. В "Черной книге" приведены свидетельства о пытках, насилии, убийствах, совершённых украинскими военнослужащими и боевиками нацбатов в 2014–2023 годах. Книга содержит большое количество свидетельств жертв и очевидцев, фрагменты материалов следствия, фотографии. Среди описанных преступлений - массовое минирование мирных районов городов и поселков, сожжение живьем мирных жителей, убийства детей, в том числе с беспилотников, обстрелы школ и больниц, а также убийства российских журналистов. Как отметили в РВИО, данная работа стала продолжением другого труда исторического общества - "Черная книга. Зверства бандеровцев", рассказывающего о преступлениях, совершенных украинскими националистами в годы Великой Отечественной войны и после неё. По словам Мягкова, в ближайшее время новая книга будет передана российским участникам СВО, а также украинским военнопленным.

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853378448.html

https://ria.ru/20230603/stikhi-1875999024.html

https://ria.ru/20230603/kniga-1875967965.html

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россия, владимир мединский, сергей шойгу, российское военно-историческое общество (рвио), москва, украина