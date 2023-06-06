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Юрий Колокольников сыграл в сказке "По щучьему велению"
Юрий Колокольников сыграл в сказке "По щучьему велению" - РИА Новости, 06.06.2023
Юрий Колокольников сыграл в сказке "По щучьему велению"
В Сети появился трейлер фильма-сказки "По щучьему велению" Александра Войтинского. Видео разместили на YouTube-канале дистрибьютора ленты. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:58
2023-06-06T18:58
2023-06-06T18:58
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Сети появился трейлер фильма-сказки "По щучьему велению" Александра Войтинского. Видео разместили на YouTube-канале дистрибьютора ленты. Емеля поймал волшебную рыбку. Два желания он израсходовал, а третье приберег. Впрочем, щука ему все равно решила помочь добиться внимания царской дочки. Сказочное создание предстанет в образе девушки Василисы. Вместе герои будут искать скатерть-самобранку, встретятся с Котом-Баюном и отправятся в царство Кощея. И все для того, чтобы понять: настоящее чудо — быть с любимым. Главные роли в проекте исполнили Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор Лавров и другие.В российский прокат фильм выйдет 26 октября 2023 года. Ранее сообщалось о том, что режиссер первого сезона "Вампиров средней полосы" Антон Маслов снимет сериал по вселенной "Последнего богатыря".
https://ria.ru/20230519/multfilm-1872963485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, юрий колокольников, кино и сериалы, что посмотреть , знаменитости
Культура, Новости культуры, Юрий Колокольников, Кино и сериалы, что посмотреть , Знаменитости
Юрий Колокольников сыграл в сказке "По щучьему велению"
Юрий Колокольников сыграл в фильме-сказке "По щучьему велению" Александра Войтинского
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Сети появился трейлер фильма-сказки "По щучьему велению" Александра Войтинского. Видео разместили на YouTube-канале дистрибьютора ленты.
Емеля поймал волшебную рыбку. Два желания он израсходовал, а третье приберег. Впрочем, щука ему все равно решила помочь добиться внимания царской дочки. Сказочное создание предстанет в образе девушки Василисы. Вместе герои будут искать скатерть-самобранку, встретятся с Котом-Баюном и отправятся в царство Кощея. И все для того, чтобы понять: настоящее чудо — быть с любимым.
Главные роли в проекте исполнили Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор Лавров и другие.
В российский прокат фильм выйдет 26 октября 2023 года.
Ранее сообщалось
о том, что режиссер первого сезона "Вампиров средней полосы" Антон Маслов снимет сериал по вселенной "Последнего богатыря".
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