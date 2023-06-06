https://ria.ru/20230606/kharkov-1876336423.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 06.06.2023
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове слышны взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T00:05
2023-06-06T00:05
2023-06-06T00:05
специальная военная операция на украине
харьков
днепропетровская область
киев
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Харькове слышны взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. "Горожане слышали взрывы - по меньшей мере раздалось несколько", - написал он в телеграм-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога сейчас звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230605/vzryvy-1876208450.html
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харьков, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ, В мире
В Харькове прогремели взрывы
Мэр Харькова сообщил о прогремевших в городе взрывах