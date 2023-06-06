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Минцифры назвало количество подтвердивших аккредитацию IT-компаний
Минцифры назвало количество подтвердивших аккредитацию IT-компаний - РИА Новости, 06.06.2023
Минцифры назвало количество подтвердивших аккредитацию IT-компаний
Более 6,6 тысячи российских IT-компаний из 10 тысяч, подлежащих переаккредитации, подали на нее заявки, из них более 2 тысяч уже получили подтверждение, следует РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:13
2023-06-06T14:13
2023-06-06T14:13
экономика
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
it-компании
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 6,6 тысячи российских IT-компаний из 10 тысяч, подлежащих переаккредитации, подали на нее заявки, из них более 2 тысяч уже получили подтверждение, следует из сообщения Минцифры РФ. Осенью 2022 года правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний, по которым выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общих доходов компании, а ее работники должны получать зарплату не ниже средней по стране или субъекту регистрации. Компании обязаны проходить переаккредитацию раз в год. "Промежуточные итоги: должны подтвердить аккредитацию - 10 086 компаний, подали заявления - 6 682 компании, уже получили подтверждение - 2 210 компаний, сейчас рассматриваются - 4 472 заявления", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщало, что компании, которые не успеют подать заявление до 1 июня (включительно), лишатся аккредитации. Отмечается, что всего в реестре аккредитованных IT-компаний более 22 тысяч организаций. Больше половины из них получают налоговые льготы и освобождены от подтверждения аккредитации. "Проверка заявлений будет идти до 1 июля, до 21 июля мы вынесем итоговое решение. До 10 июня компании получат первые результаты. Если при проверке обнаружатся несоответствия, мы уведомим организации, чтобы они успели обновить данные в заявлении", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230523/gostekh-1873539342.html
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экономика, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), it-компании
Экономика, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), IT-компании
Минцифры назвало количество подтвердивших аккредитацию IT-компаний
Минцифры: 6 682 IT-компании подали на аккредитацию, подтверждение получили 2 210 фирм
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости.
Более 6,6 тысячи российских IT-компаний из 10 тысяч, подлежащих переаккредитации, подали на нее заявки, из них более 2 тысяч уже получили подтверждение, следует из сообщения Минцифры
РФ.
Осенью 2022 года правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний, по которым выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общих доходов компании, а ее работники должны получать зарплату не ниже средней по стране или субъекту регистрации. Компании обязаны проходить переаккредитацию раз в год.
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"Промежуточные итоги: должны подтвердить аккредитацию - 10 086 компаний, подали заявления - 6 682 компании, уже получили подтверждение - 2 210 компаний, сейчас рассматриваются - 4 472 заявления", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщало, что компании, которые не успеют подать заявление до 1 июня (включительно), лишатся аккредитации.
Отмечается, что всего в реестре аккредитованных IT-компаний более 22 тысяч организаций. Больше половины из них получают налоговые льготы и освобождены от подтверждения аккредитации.
"Проверка заявлений будет идти до 1 июля, до 21 июля мы вынесем итоговое решение. До 10 июня компании получат первые результаты. Если при проверке обнаружатся несоответствия, мы уведомим организации, чтобы они успели обновить данные в заявлении", - отметили в ведомстве.
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