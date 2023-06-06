https://ria.ru/20230606/it-1876474597.html

Минцифры назвало количество подтвердивших аккредитацию IT-компаний

Минцифры назвало количество подтвердивших аккредитацию IT-компаний - РИА Новости, 06.06.2023

Минцифры назвало количество подтвердивших аккредитацию IT-компаний

Более 6,6 тысячи российских IT-компаний из 10 тысяч, подлежащих переаккредитации, подали на нее заявки, из них более 2 тысяч уже получили подтверждение, следует РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T14:13

2023-06-06T14:13

2023-06-06T14:13

экономика

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

it-компании

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 6,6 тысячи российских IT-компаний из 10 тысяч, подлежащих переаккредитации, подали на нее заявки, из них более 2 тысяч уже получили подтверждение, следует из сообщения Минцифры РФ. Осенью 2022 года правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний, по которым выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общих доходов компании, а ее работники должны получать зарплату не ниже средней по стране или субъекту регистрации. Компании обязаны проходить переаккредитацию раз в год. "Промежуточные итоги: должны подтвердить аккредитацию - 10 086 компаний, подали заявления - 6 682 компании, уже получили подтверждение - 2 210 компаний, сейчас рассматриваются - 4 472 заявления", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщало, что компании, которые не успеют подать заявление до 1 июня (включительно), лишатся аккредитации. Отмечается, что всего в реестре аккредитованных IT-компаний более 22 тысяч организаций. Больше половины из них получают налоговые льготы и освобождены от подтверждения аккредитации. "Проверка заявлений будет идти до 1 июля, до 21 июля мы вынесем итоговое решение. До 10 июня компании получат первые результаты. Если при проверке обнаружатся несоответствия, мы уведомим организации, чтобы они успели обновить данные в заявлении", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230523/gostekh-1873539342.html

https://ria.ru/20221214/zapret-1838728427.html

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экономика, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), it-компании