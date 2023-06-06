https://ria.ru/20230606/ges-1876575862.html

СМИ: у Украины могут возникнуть большие проблемы при наступлении на юге

СМИ: у Украины могут возникнуть большие проблемы при наступлении на юге - РИА Новости, 06.06.2023

СМИ: у Украины могут возникнуть большие проблемы при наступлении на юге

Подтопления, вызванные ЧП на Каховской гидроэлектростанции, скорее всего, положат конец возможностям украинского наступления на юге через Днепр, передает... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T19:46

2023-06-06T19:46

2023-06-06T21:05

специальная военная операция на украине

киев

днепр (город)

россия

владимир леонтьев (новая каховка)

разрушение каховской гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_705150b732db9b50691955b35078a47b.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подтопления, вызванные ЧП на Каховской гидроэлектростанции, скорее всего, положат конец возможностям украинского наступления на юге через Днепр, передает агентство Блумберг. "Сейчас, когда паводковые воды затопляют множество населенных пунктов на юге, это, скорее всего, положит конец даже отдаленной возможности украинского нападения через Днепр на оккупированные южные регионы. Это должно позволить российским командующим сосредоточить свои ограниченные силы и внимание в другом месте, при этом отвлекая Киев необходимостью иметь дело с последствиями катастрофы для гражданского населения", - передает агентство. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции.

киев

днепр (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, днепр (город), россия, владимир леонтьев (новая каховка), разрушение каховской гэс