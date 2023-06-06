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В Совфеде прокомментировали разрушение Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:53 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/ges-1876446106.html
В Совфеде прокомментировали разрушение Каховской ГЭС
В Совфеде прокомментировали разрушение Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В Совфеде прокомментировали разрушение Каховской ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС нанесет колоссальный ущерб экосистеме, домам людей, которые будут затоплены, пастбищам, заявила в Telegram-канале сенатор от Крыма... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:53
2023-06-06T12:53
специальная военная операция на украине
происшествия
каховская гэс
разрушение каховской гэс
ольга ковитиди
совет федерации рф
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС нанесет колоссальный ущерб экосистеме, домам людей, которые будут затоплены, пастбищам, заявила в Telegram-канале сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Обстрел ГЭС, предположительно, велся из РСЗО "Ольха". В настоящее время идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация гражданского населения из прибрежных подтопленных зон. При этом, как сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, массовой эвакуации не понадобится, разрушение Каховской ГЭС не помешает российским военнослужащим защищать левобережье. "Крым без воды они оставить не смогут, головная станция Северо-Крымского канала находится выше самой плотины. Но вред причинен колоссальный: экосистеме, самому каналу, который России надо будет спасать от обмеления, домам людей, которые будут затоплены, пастбищам", - написала сенатор. Ковитиди отметила, что украинская власть, уничтожая свою государственность, планомерно разрушает то немногое, что еще не украдено ею и не продано за рубеж. Наследие советских времен, Каховская ГЭС, разрушена в результате системных ударов по ней ВСУ. "Кто конкретно ответит за очередное преступление украинской власти? Вопрос, который также не следует упускать. Что касается Крыма, то никаких разумных поступков или созидания крымчане от Украины нынешней и не ждали", - отметила политик. По словам законодателя, понятно, что "восстанавливать Каховскую ГЭС придется нам, России, так же, как Россия поднимала после 2014-го разрушенный и разграбленный Украиной Крым".
https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html
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происшествия, каховская гэс, разрушение каховской гэс, ольга ковитиди, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС, Ольга Ковитиди, Совет Федерации РФ
В Совфеде прокомментировали разрушение Каховской ГЭС

Сенатор Ковитиди: разрушение Каховской ГЭС нанесет колоссальный ущерб экосистеме

© Администрация города Затопленная после разрушения Каховской ГЭС Новая Каховка
Затопленная после разрушения Каховской ГЭС Новая Каховка
© Администрация города
Затопленная после разрушения Каховской ГЭС Новая Каховка
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС нанесет колоссальный ущерб экосистеме, домам людей, которые будут затоплены, пастбищам, заявила в Telegram-канале сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Обстрел ГЭС, предположительно, велся из РСЗО "Ольха". В настоящее время идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация гражданского населения из прибрежных подтопленных зон. При этом, как сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, массовой эвакуации не понадобится, разрушение Каховской ГЭС не помешает российским военнослужащим защищать левобережье.
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"Крым без воды они оставить не смогут, головная станция Северо-Крымского канала находится выше самой плотины. Но вред причинен колоссальный: экосистеме, самому каналу, который России надо будет спасать от обмеления, домам людей, которые будут затоплены, пастбищам", - написала сенатор.
Ковитиди отметила, что украинская власть, уничтожая свою государственность, планомерно разрушает то немногое, что еще не украдено ею и не продано за рубеж. Наследие советских времен, Каховская ГЭС, разрушена в результате системных ударов по ней ВСУ.
«
"Кто конкретно ответит за очередное преступление украинской власти? Вопрос, который также не следует упускать. Что касается Крыма, то никаких разумных поступков или созидания крымчане от Украины нынешней и не ждали", - отметила политик.
По словам законодателя, понятно, что "восстанавливать Каховскую ГЭС придется нам, России, так же, как Россия поднимала после 2014-го разрушенный и разграбленный Украиной Крым".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСОльга КовитидиСовет Федерации РФ
 
 
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