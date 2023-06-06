https://ria.ru/20230606/galkin-1876528044.html

Активисты призвали проверить Галкина* на спонсирование терроризма

Активисты призвали проверить Галкина* на спонсирование терроризма - РИА Новости, 06.06.2023

Активисты призвали проверить Галкина* на спонсирование терроризма

Участники общественного движения "Зов народа" призвали проверить шоумена Максима Галкина* на финансирование ВСУ. И, если это подтвердится, признать его... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:21

2023-06-06T17:21

2023-06-06T17:21

шоубиз

максим галкин

александр бастрыкин

игорь краснов

россия

анталья (провинция)

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Участники общественного движения "Зов народа" призвали проверить шоумена Максима Галкина* на финансирование ВСУ. И, если это подтвердится, признать его "спонсором терроризма", сообщает RT в своем телеграм-канале. Активисты обратились к призывом к председателю СК России Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и директору ФСБ Александру Бортникову.По данным СМИ, причиной послужило видео с концерта Максима Галкина* в Анталье, где артист просит зрителей не снимать его. На сцене комик объясняет, что из-за этого организаторов, "замечательных ребят с Украины" оштрафуют.Активисты предположили, что собранные на концертах Галкина* средства могут быть направлены ВСУ.После начала спецоперации Максим Галкин* публично осудил действия российских властей и поддержал Украину. Вскоре юморист вместе с женой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой улетел в Израиль. Прошлой осенью артиста включили в реестр физлиц-иноагентов. Он попытался оспорить свой статус, но второго июня Замоскворецкий суд Москвы отказал ему.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230523/galkin-1873566308.html

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анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

максим галкин, александр бастрыкин, игорь краснов, россия, анталья (провинция), украина, следственный комитет россии (ск рф)