https://ria.ru/20230606/galkin-1876528044.html
Активисты призвали проверить Галкина* на спонсирование терроризма
Активисты призвали проверить Галкина* на спонсирование терроризма - РИА Новости, 06.06.2023
Активисты призвали проверить Галкина* на спонсирование терроризма
Участники общественного движения "Зов народа" призвали проверить шоумена Максима Галкина* на финансирование ВСУ. И, если это подтвердится, признать его... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:21
2023-06-06T17:21
2023-06-06T17:21
шоубиз
максим галкин
александр бастрыкин
игорь краснов
россия
анталья (провинция)
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Участники общественного движения "Зов народа" призвали проверить шоумена Максима Галкина* на финансирование ВСУ. И, если это подтвердится, признать его "спонсором терроризма", сообщает RT в своем телеграм-канале. Активисты обратились к призывом к председателю СК России Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и директору ФСБ Александру Бортникову.По данным СМИ, причиной послужило видео с концерта Максима Галкина* в Анталье, где артист просит зрителей не снимать его. На сцене комик объясняет, что из-за этого организаторов, "замечательных ребят с Украины" оштрафуют.Активисты предположили, что собранные на концертах Галкина* средства могут быть направлены ВСУ.После начала спецоперации Максим Галкин* публично осудил действия российских властей и поддержал Украину. Вскоре юморист вместе с женой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой улетел в Израиль. Прошлой осенью артиста включили в реестр физлиц-иноагентов. Он попытался оспорить свой статус, но второго июня Замоскворецкий суд Москвы отказал ему.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230523/galkin-1873566308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим галкин, александр бастрыкин, игорь краснов, россия, анталья (провинция), украина, следственный комитет россии (ск рф)
Шоубиз, Максим Галкин, Александр Бастрыкин, Игорь Краснов, Россия, Анталья (провинция), Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Активисты призвали проверить Галкина* на спонсирование терроризма
Галкина* призвали проверить на финансирование ВСУ после скандального концерта в Анталье
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости.
Участники общественного движения "Зов народа" призвали проверить шоумена Максима Галкина* на финансирование ВСУ. И, если это подтвердится, признать его "спонсором терроризма", сообщает
RT в своем телеграм-канале.
Активисты обратились к призывом к председателю СК России Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и директору ФСБ Александру Бортникову.
По данным СМИ, причиной послужило видео с концерта Максима Галкина* в Анталье, где артист просит зрителей не снимать его. На сцене комик объясняет, что из-за этого организаторов, "замечательных ребят с Украины" оштрафуют.
Активисты предположили, что собранные на концертах Галкина* средства могут быть направлены ВСУ.
После начала спецоперации Максим Галкин* публично осудил действия российских властей и поддержал Украину. Вскоре юморист вместе с женой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой улетел в Израиль.
Прошлой осенью артиста включили в реестр физлиц-иноагентов. Он попытался оспорить свой статус, но второго июня Замоскворецкий суд Москвы отказал
ему.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Галкин* ответил на слова Васильевой о запланированном побеге за границу