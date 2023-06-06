https://ria.ru/20230606/eksport-1876547865.html

Экспортный потенциал на выставке Caspian Oil&Gas превысил $20 млн

Экспортный потенциал на выставке Caspian Oil&Gas превысил $20 млн - РИА Новости, 06.06.2023

Экспортный потенциал на выставке Caspian Oil&Gas превысил $20 млн

Международная выставка Caspian Oil & Gas 2023 завершила свою работу 2 июня, на ней при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) свою... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T18:03

2023-06-06T18:03

2023-06-06T18:03

российский экспортный центр (рэц)

россия

азербайджан

баку

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Международная выставка Caspian Oil & Gas 2023 завершила свою работу 2 июня, на ней при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) свою продукцию для нефтегазовой отрасли представили 39 российских предприятий, экспортный потенциал переговоров оценивается в более чем 20 миллионов долларов, сообщает центр."Всего в рамках выставки Caspian Oil&Gas участники коллективного стенда Made in Russia провели более 170 деловых встреч, потенциал которых оценивается в более чем 20 миллионов долларов. Например, по итогам выставки состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между российским производителем оборудования для закачивания скважин и одним из ведущих вузов Азербайджана", - говорится в сообщении.Количество иностранных компаний, принявших участие в переговорах – более 20. Среди них компании газонефтяной сферы, научно-исследовательские институты, дистрибьюторы и дилеры специализированного оборудования для ТЭК, производители высокотехнологичной продукции и не только.Коллективная экспозиция под брендом Made in Russia, площадь которой превысила 1 100 квадратных метров, стала самой масштабной за последние четыре года. На российских стендах посетители смогли познакомиться с отечественными разработками в области технологий, оборудования, комплектующих, инструментов и средств автоматизации для нефтегазового сектора."Безусловно, все наши бренды очень хорошо известны на азербайджанской земле. В этом году мы привезли новое оборудование, новую линейку техники. И нам отрадно наблюдать достаточно большой интерес к российской продукции как со стороны крупных государственных нефтегазовых компаний, так и со стороны нефтегазовых саплайеров, поставщиков нефтегазовой отрасли Азербайджана", - отметил глава представительства РЭЦ в Азербайджане Нури Гулиев.В 2023 году российские экспоненты привезли на выставку большое количество уникальной техники, машин и агрегатов. Большой интерес азербайджанских компаний вызвали грузовые автомобили высокой проходимости грузоподъемностью до 31 тонны, уникальная амфибийная техника (аэролодки и везде- / болотоходы) грузоподъемностью до 5 тонн, а также промышленные турбины, кабельно-проводниковая продукция, измерительное и лабораторное оборудование для ТЭК, высокотехнологичные СИЗ от наиболее опасных профессиональных рисков и многое другое.Большое внимание в рамках выставки было уделено вопросам цифровизации и автоматизации в нефтегазовой отрасли, в которых традиционно сильны российские компании. Российские компании смогли предложить своим азербайджанским партнерам эффективные технологические решения в области учета и диспетчеризации объектов промышленности, хранения и анализа данных, комплексной автоматизации предприятий ТЭК и других производств с непрерывным технологическим циклом и ряд других востребованных программных продуктов.Выставка Caspian Oil & Gas 2023 открылась в Баку 31 мая, в церемонии ее официального открытия принимал участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

https://ria.ru/20230606/sertifikaty-1876471330.html

https://ria.ru/20230602/tovary-1875747985.html

россия

азербайджан

баку

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, азербайджан, баку