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Кравцов прокомментировал идею отменить домашнее задание для школьников - РИА Новости, 06.06.2023
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18:10 06.06.2023 (обновлено: 18:14 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/dz-1876549888.html
Кравцов прокомментировал идею отменить домашнее задание для школьников
Кравцов прокомментировал идею отменить домашнее задание для школьников - РИА Новости, 06.06.2023
Кравцов прокомментировал идею отменить домашнее задание для школьников
Инициатива об отмене домашнего задания для школьников требует тщательного обсуждения, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:10
2023-06-06T18:14
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Инициатива об отмене домашнего задания для школьников требует тщательного обсуждения, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Ранее в пресс-службе партии "Новые люди" рассказали РИА Новости, что вице-спикер ГД от партии Владислав Даванков считает, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников."Требует очень тщательного обсуждения", - сказал Кравцов, отвечая на соответствующий вопрос.
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Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Образование - Общество
Кравцов прокомментировал идею отменить домашнее задание для школьников

Кравцов: идея отменить домашнее задание для школьников требует тщательного обсуждения

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Инициатива об отмене домашнего задания для школьников требует тщательного обсуждения, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Ранее в пресс-службе партии "Новые люди" рассказали РИА Новости, что вице-спикер ГД от партии Владислав Даванков считает, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников.
"Требует очень тщательного обсуждения", - сказал Кравцов, отвечая на соответствующий вопрос.
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Нужно ли, по-вашему, менять объем домашних заданий в школе?
Проголосовали:16227
2 июня, 16:11
 
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