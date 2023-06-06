https://ria.ru/20230606/dnepr-1876516543.html

ВСУ намерены перейти к обороне на правом берегу Днепра, заявил Шойгу

ВСУ намерены перейти к обороне на правом берегу Днепра, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.06.2023

ВСУ намерены перейти к обороне на правом берегу Днепра, заявил Шойгу

Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции,... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:30

2023-06-06T16:30

2023-06-06T16:46

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865310945_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_5c3cca3b2172b7f815a8f8a323348590.jpg

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По словам министра, киевским режимом был совершен подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий."Цель этих действий, по имеющимся данным, следующая. Не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на херсонском направлении", - сказал Шойгу."Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне", - добавил он.

https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876515322.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины