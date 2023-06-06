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ВСУ намерены перейти к обороне на правом берегу Днепра, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:30 06.06.2023 (обновлено: 16:46 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/dnepr-1876516543.html
ВСУ намерены перейти к обороне на правом берегу Днепра, заявил Шойгу
ВСУ намерены перейти к обороне на правом берегу Днепра, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.06.2023
ВСУ намерены перейти к обороне на правом берегу Днепра, заявил Шойгу
Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:30
2023-06-06T16:46
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По словам министра, киевским режимом был совершен подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий."Цель этих действий, по имеющимся данным, следующая. Не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на херсонском направлении", - сказал Шойгу."Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне", - добавил он.
https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876515322.html
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сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ намерены перейти к обороне на правом берегу Днепра, заявил Шойгу

Шойгу: Киев подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить силы в район наступательных действий

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По словам министра, киевским режимом был совершен подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий.
"Цель этих действий, по имеющимся данным, следующая. Не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на херсонском направлении", - сказал Шойгу.
"Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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