https://ria.ru/20230606/delo-1876523056.html
Суд принял дело о признании действий нацистов под Сталинградом геноцидом
Суд принял дело о признании действий нацистов под Сталинградом геноцидом - РИА Новости, 06.06.2023
Суд принял дело о признании действий нацистов под Сталинградом геноцидом
Волгоградский областной суд принял к производству дело, состоящее из 14 томов, о признании геноцидом народов СССР действий нацистов под Сталинградом, сообщили... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:48
2023-06-06T16:48
2023-06-06T16:48
волгоградская область
сталинград
ссср
волгоградский областной суд
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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ВОЛГОГРАД, 6 июн – РИА Новости. Волгоградский областной суд принял к производству дело, состоящее из 14 томов, о признании геноцидом народов СССР действий нацистов под Сталинградом, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Ранее прокуратура потребовала признать геноцидом советского народа действия нацистов на территории нынешней Волгоградской области во время Великой Отечественной войны. "Волгоградский областной суд принял к производству заявление прокурора Волгоградской области о признании преступлений, совершенных нацистскими оккупационными властями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Волгоградской (Сталинградской) области, военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР", - говорится в сообщении суд. Отмечается, что дело состоит из 14 томов, которые содержат сведения о преступлениях нацистов в отношении не менее 130 тысяч мирных жителей. О дате первого судебного заседания не сообщается.
https://ria.ru/20230602/uchebnik-1875853966.html
волгоградская область
сталинград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, сталинград, ссср, волгоградский областной суд, великая отечественная война (1941-1945), общество
Волгоградская область, Сталинград, СССР, Волгоградский областной суд, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество
Суд принял дело о признании действий нацистов под Сталинградом геноцидом
Дело о признании действий нацистов под Сталинградом геноцидом народов СССР поступило в суд
ВОЛГОГРАД, 6 июн – РИА Новости. Волгоградский областной суд принял к производству дело, состоящее из 14 томов, о признании геноцидом народов СССР действий нацистов под Сталинградом, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Ранее прокуратура потребовала признать геноцидом советского народа действия нацистов на территории нынешней Волгоградской области
во время Великой Отечественной войны.
"Волгоградский областной суд принял к производству заявление прокурора Волгоградской области о признании преступлений, совершенных нацистскими оккупационными властями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Волгоградской (Сталинградской) области, военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР", - говорится в сообщении суд.
Отмечается, что дело состоит из 14 томов, которые содержат сведения о преступлениях нацистов в отношении не менее 130 тысяч мирных жителей. О дате первого судебного заседания не сообщается.
Материалы о геноциде народов СССР могут включить в учебник обществознания