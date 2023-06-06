https://ria.ru/20230606/cherchenie-1876547319.html
В российских школах введут черчение
В российских школах введут черчение - РИА Новости, 06.06.2023
В российских школах введут черчение
Президент России Владимир Путин поручил ввести черчение в школах в следующем году, говорится на сайте Кремля. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:02
2023-06-06T18:02
2023-06-06T22:04
общество
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владимир путин
михаил мишустин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ввести черчение в школах в следующем году, говорится на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации в целях укрепления кадрового потенциала промышленности: обеспечить начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса "Черчение" на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю", — указано в документе.Ответственным за выполнение задачи назначили премьер-министра Михаила Мишустина.Срок исполнения поручения главы государства — 1 августа 2023 года.С просьбой к президенту Владимиру Путину вернуть в школы урок черчения от имени "конструкторов, инженеров, технологов" обратился в апреле губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин.Позднее министр просвещения Сергей Кравцов уточнил, что в свое время черчение исключили из перечня отдельных предметов, но оно осталось в рамках учебного курса "Технология".
https://ria.ru/20230523/obrazovanie-1873737414.html
https://ria.ru/20230525/trud-1874073591.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, СН_Образование
В российских школах введут черчение
Президент России Путин поручил ввести черчение в инженерных классах школ с 2024 года