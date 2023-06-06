https://ria.ru/20230606/blinken-1876547173.html

СМИ: Блинкен планирует посетить Китай

СМИ: Блинкен планирует посетить Китай - РИА Новости, 06.06.2023

СМИ: Блинкен планирует посетить Китай

Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай в ближайшие недели для возможных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T18:02

2023-06-06T18:02

2023-06-06T18:16

китай

сша

пекин

энтони блинкен

си цзиньпин

нэнси пелоси

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай в ближайшие недели для возможных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Государственный секретарь Энтони Блинкен планирует посетить Китай в предстоящие недели для переговоров с высокопоставленными представителями органов власти, возможно, включая председателя Си Цзиньпина", - говорится в публикации.Ранее в феврале стало известно о готовящемся, но затем отложенном на неопределенный срок визите Блинкена в Китай. Формальным поводом к отмене поездки, факт подготовки которой Пекин не анонсировал официально, стал инцидент с китайским воздушным шаром. Китайский аэростат пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой: США утверждают, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это отрицает.При этом резкое похолодание и фактически разрыв контактов по ключевым направлениям взаимодействия между Вашингтоном и Пекином произошел еще в прошлом году - после состоявшегося в августе прошлого года визита на остров Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Власти КНР выступают резко против подобных контактов.

https://ria.ru/20230605/kitay-1876324759.html

китай

сша

пекин

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китай, сша, пекин, энтони блинкен, си цзиньпин, нэнси пелоси