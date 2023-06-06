https://ria.ru/20230606/bayden-1876604665.html

Байден прокомментировал ситуацию вокруг Каховской ГЭС

Байден прокомментировал ситуацию вокруг Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Байден прокомментировал ситуацию вокруг Каховской ГЭС

США намерены продолжать оказывать помощь Украине, заявил во вторник американский президент Джо Байден, комментируя ситуацию вокруг разрушения Каховской ГЭС. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T23:28

2023-06-06T23:28

2023-06-06T23:28

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сша

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каховская гэс

херсонская область

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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. США намерены продолжать оказывать помощь Украине, заявил во вторник американский президент Джо Байден, комментируя ситуацию вокруг разрушения Каховской ГЭС. "Мы не уйдем. Мы собираемся оказать помощь Украине", - сказал Байден журналистам перед встречей с представителями его кабмина. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230606/zhertvy-1876592087.html

https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876586462.html

https://ria.ru/20230606/nato-1876337655.html

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