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Байден прокомментировал ситуацию вокруг Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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23:28 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/bayden-1876604665.html
Байден прокомментировал ситуацию вокруг Каховской ГЭС
Байден прокомментировал ситуацию вокруг Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Байден прокомментировал ситуацию вокруг Каховской ГЭС
США намерены продолжать оказывать помощь Украине, заявил во вторник американский президент Джо Байден, комментируя ситуацию вокруг разрушения Каховской ГЭС. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T23:28
2023-06-06T23:28
в мире
россия
украина
сша
разрушение каховской гэс
джо байден
каховская гэс
херсонская область
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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. США намерены продолжать оказывать помощь Украине, заявил во вторник американский президент Джо Байден, комментируя ситуацию вокруг разрушения Каховской ГЭС. "Мы не уйдем. Мы собираемся оказать помощь Украине", - сказал Байден журналистам перед встречей с представителями его кабмина. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230606/zhertvy-1876592087.html
https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876586462.html
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в мире, россия, украина, сша, разрушение каховской гэс, джо байден, каховская гэс, херсонская область
В мире, Россия, Украина, США, Разрушение Каховской ГЭС, Джо Байден, Каховская ГЭС, Херсонская область
Байден прокомментировал ситуацию вокруг Каховской ГЭС

Байден о ситуации с Каховской ГЭС: США намерены продолжать оказание помощи Украине

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. США намерены продолжать оказывать помощь Украине, заявил во вторник американский президент Джо Байден, комментируя ситуацию вокруг разрушения Каховской ГЭС.
"Мы не уйдем. Мы собираемся оказать помощь Украине", - сказал Байден журналистам перед встречей с представителями его кабмина.
Ситуация с подтоплением в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
В Белом доме заявили о погибших при разрушении Каховской ГЭС
Вчера, 21:33
Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.
Ситуация с подтоплением в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
США признали отсутствие доказательств участия России в ЧП на Каховской ГЭС
Вчера, 20:49
Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Кандидат в президенты США обвинил НАТО в развязывании конфликта на Украине
Вчера, 00:37
 
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