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В Индонезии рассказали, почему с Бали депортируют все больше туристов - РИА Новости, 06.06.2023
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Туризм
 
11:52 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/bali-1876421827.html
В Индонезии рассказали, почему с Бали депортируют все больше туристов
В Индонезии рассказали, почему с Бали депортируют все больше туристов - РИА Новости, 06.06.2023
В Индонезии рассказали, почему с Бали депортируют все больше туристов
Рост числа депортаций иностранцев, включая россиян, с острова Бали связан с увеличением активности местных жителей, присылающих жалобы властям, рассказала РИА... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:52
2023-06-06T11:52
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Рост числа депортаций иностранцев, включая россиян, с острова Бали связан с увеличением активности местных жителей, присылающих жалобы властям, рассказала РИА Новости директор исполнительного агентства администрации индонезийского острова Флорес Шана Фатина. "Это связано с тем, что все больше индонезийских граждан сообщают о нарушениях властям – такой реакции мы еще не видели. Чтобы избежать этого, туристы должны понять, что не все места в Индонезии являются зоной отдыха. Пожалуйста, проявите уважение", – сказала она.Чиновница добавила, что не все в министерстве туризма Индонезии согласились с недавними высказываниями губернатора Бали Вайана Костера, который призывал отметить визу по прибытии для граждан России и Украины. "Мы обсуждали этот вопрос ранее. Мы считаем, что шаги, которые он предпринял (Костер – ред.), были неосторожными, он был слишком экспрессивен, – пояснила собеседница агентства. – Наш туризм стал очень хрупок после пандемии COVID-19, мы все еще восстанавливаемся после нее, и у нас есть цель – 7,4 миллиона туристов в год, которую мы хотим достичь". По ее словам, россияне входят в этот план."Мы понимаем, что не все туристы из РФ говорят по-английски, и это совершенно нормально, но может создать некоторые препятствия. Мы работаем над тем, чтобы установить больше основных правил и убедиться, что они доходят до российских туристов," – добавила собеседница агентства. Ранее губернатор Бали опубликовал список из 12 рекомендаций и восьми запретов для иностранных туристов на острове, в число последних вошел запрет на лазание по священным деревьям, а также на использование пластиковых пакетов и фотографирование в нескромной одежде в священным местах.Как ранее сообщал индонезийский телеканал TVOneNews, Бали стал абсолютным рекордсменом по числу депортаций: с января по май 2023 года 132 иностранных туриста были выдворены с "райского острова".
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Бали
В Индонезии рассказали, почему с Бали депортируют все больше туристов

С Бали из-за жалоб местного населения депортируют все больше иностранных туристов

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкТуристам показывают экзотических птиц на пляже Нуса Дуа
Туристам показывают экзотических птиц на пляже Нуса Дуа - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Рост числа депортаций иностранцев, включая россиян, с острова Бали связан с увеличением активности местных жителей, присылающих жалобы властям, рассказала РИА Новости директор исполнительного агентства администрации индонезийского острова Флорес Шана Фатина.
"Это связано с тем, что все больше индонезийских граждан сообщают о нарушениях властям – такой реакции мы еще не видели. Чтобы избежать этого, туристы должны понять, что не все места в Индонезии являются зоной отдыха. Пожалуйста, проявите уважение", – сказала она.
Чиновница добавила, что не все в министерстве туризма Индонезии согласились с недавними высказываниями губернатора Бали Вайана Костера, который призывал отметить визу по прибытии для граждан России и Украины.
"Мы обсуждали этот вопрос ранее. Мы считаем, что шаги, которые он предпринял (Костер – ред.), были неосторожными, он был слишком экспрессивен, – пояснила собеседница агентства. – Наш туризм стал очень хрупок после пандемии COVID-19, мы все еще восстанавливаемся после нее, и у нас есть цель – 7,4 миллиона туристов в год, которую мы хотим достичь". По ее словам, россияне входят в этот план.
"Мы понимаем, что не все туристы из РФ говорят по-английски, и это совершенно нормально, но может создать некоторые препятствия. Мы работаем над тем, чтобы установить больше основных правил и убедиться, что они доходят до российских туристов," – добавила собеседница агентства.
Ранее губернатор Бали опубликовал список из 12 рекомендаций и восьми запретов для иностранных туристов на острове, в число последних вошел запрет на лазание по священным деревьям, а также на использование пластиковых пакетов и фотографирование в нескромной одежде в священным местах.
Как ранее сообщал индонезийский телеканал TVOneNews, Бали стал абсолютным рекордсменом по числу депортаций: с января по май 2023 года 132 иностранных туриста были выдворены с "райского острова".
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