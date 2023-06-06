https://ria.ru/20230606/bali-1876421827.html
В Индонезии рассказали, почему с Бали депортируют все больше туристов
В Индонезии рассказали, почему с Бали депортируют все больше туристов - РИА Новости, 06.06.2023
В Индонезии рассказали, почему с Бали депортируют все больше туристов
Рост числа депортаций иностранцев, включая россиян, с острова Бали связан с увеличением активности местных жителей, присылающих жалобы властям, рассказала РИА... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:52
2023-06-06T11:52
2023-06-06T11:52
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Рост числа депортаций иностранцев, включая россиян, с острова Бали связан с увеличением активности местных жителей, присылающих жалобы властям, рассказала РИА Новости директор исполнительного агентства администрации индонезийского острова Флорес Шана Фатина. "Это связано с тем, что все больше индонезийских граждан сообщают о нарушениях властям – такой реакции мы еще не видели. Чтобы избежать этого, туристы должны понять, что не все места в Индонезии являются зоной отдыха. Пожалуйста, проявите уважение", – сказала она.Чиновница добавила, что не все в министерстве туризма Индонезии согласились с недавними высказываниями губернатора Бали Вайана Костера, который призывал отметить визу по прибытии для граждан России и Украины. "Мы обсуждали этот вопрос ранее. Мы считаем, что шаги, которые он предпринял (Костер – ред.), были неосторожными, он был слишком экспрессивен, – пояснила собеседница агентства. – Наш туризм стал очень хрупок после пандемии COVID-19, мы все еще восстанавливаемся после нее, и у нас есть цель – 7,4 миллиона туристов в год, которую мы хотим достичь". По ее словам, россияне входят в этот план."Мы понимаем, что не все туристы из РФ говорят по-английски, и это совершенно нормально, но может создать некоторые препятствия. Мы работаем над тем, чтобы установить больше основных правил и убедиться, что они доходят до российских туристов," – добавила собеседница агентства. Ранее губернатор Бали опубликовал список из 12 рекомендаций и восьми запретов для иностранных туристов на острове, в число последних вошел запрет на лазание по священным деревьям, а также на использование пластиковых пакетов и фотографирование в нескромной одежде в священным местах.Как ранее сообщал индонезийский телеканал TVOneNews, Бали стал абсолютным рекордсменом по числу депортаций: с января по май 2023 года 132 иностранных туриста были выдворены с "райского острова".
https://ria.ru/20230531/bali-1875317717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, бали
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Бали
В Индонезии рассказали, почему с Бали депортируют все больше туристов
С Бали из-за жалоб местного населения депортируют все больше иностранных туристов
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Рост числа депортаций иностранцев, включая россиян, с острова Бали связан с увеличением активности местных жителей, присылающих жалобы властям, рассказала РИА Новости директор исполнительного агентства администрации индонезийского острова Флорес Шана Фатина.
"Это связано с тем, что все больше индонезийских граждан сообщают о нарушениях властям – такой реакции мы еще не видели. Чтобы избежать этого, туристы должны понять, что не все места в Индонезии
являются зоной отдыха. Пожалуйста, проявите уважение", – сказала она.
Чиновница добавила, что не все в министерстве туризма Индонезии согласились с недавними высказываниями губернатора Бали Вайана Костера, который призывал отметить визу по прибытии для граждан России
и Украины
.
"Мы обсуждали этот вопрос ранее. Мы считаем, что шаги, которые он предпринял (Костер – ред.), были неосторожными, он был слишком экспрессивен, – пояснила собеседница агентства. – Наш туризм стал очень хрупок после пандемии COVID-19, мы все еще восстанавливаемся после нее, и у нас есть цель – 7,4 миллиона туристов в год, которую мы хотим достичь". По ее словам, россияне входят в этот план.
"Мы понимаем, что не все туристы из РФ говорят по-английски, и это совершенно нормально, но может создать некоторые препятствия. Мы работаем над тем, чтобы установить больше основных правил и убедиться, что они доходят до российских туристов," – добавила собеседница агентства.
Ранее губернатор Бали опубликовал список из 12 рекомендаций и восьми запретов для иностранных туристов на острове, в число последних вошел запрет на лазание по священным деревьям, а также на использование пластиковых пакетов и фотографирование в нескромной одежде в священным местах.
Как ранее сообщал
индонезийский телеканал TVOneNews, Бали стал абсолютным рекордсменом по числу депортаций: с января по май 2023 года 132 иностранных туриста были выдворены с "райского острова".
На Бали ввели новые строгие запреты для туристов