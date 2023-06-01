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Министр юстиции Индонезии пригрозил всем "непослушным" туристам депортацией - РИА Новости, 01.06.2023
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Туризм
 
10:35 01.06.2023 (обновлено: 11:02 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/indoneziya-1875470328.html
Министр юстиции Индонезии пригрозил всем "непослушным" туристам депортацией
Министр юстиции Индонезии пригрозил всем "непослушным" туристам депортацией - РИА Новости, 01.06.2023
Министр юстиции Индонезии пригрозил всем "непослушным" туристам депортацией
Министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли заявил, что правительство страны задержит и депортирует всех иностранных туристов, которые создают... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:35
2023-06-01T11:02
туризм
россия
индонезия
бали
новости - туризм
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли заявил, что правительство страны задержит и депортирует всех иностранных туристов, которые создают проблемы на Бали. "Сейчас ситуация с туристами на Бали, где проживают около 60 тысяч человек местного населения, определенно нехорошая. Если туристы будут непослушными, мы их сразу задержим и депортируем", - заявил Лаоли в здании минюста в центре Джакарты. Слова главы ведомства приводит телеканал TVOneNews. Лаоли добавил, что с января по май 2023 года 132 иностранных туриста были депортированы с Бали. Он напомнил о визите министра юстиции России Константина Чуйченко в Индонезию в конце марта и добавил, что его российский коллега передал своим соотечественникам на Бали послание "научиться подчиняться закону любой страны". Индонезийский министр отметил, что центральное правительство уже работает с местными органами власти, чтобы обнародовать то, что туристам не следует делать. В среду губернатор Бали Вайани Костер опубликовал список из 12 рекомендаций и восьми запретов для иностранных туристов на острове, в число последних вошел запрет лазать по священным деревьям, а также на использование пластиковых пакетов и фотографирование в нескромной одежде в священных местах. Индонезия и Россия 31 марта подписали соглашение о сотрудничестве в области экстрадиции. Соглашение вступит в силу после того, как его ратифицирует парламент Индонезии.
https://ria.ru/20230526/prostitutsiya-1874368643.html
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россия, индонезия, бали, новости - туризм
Туризм, Россия, Индонезия, Бали, Новости - Туризм
Министр юстиции Индонезии пригрозил всем "непослушным" туристам депортацией

В Минюсте Индонезии заявили, что туристы, нарушающие закон, будут депортированы с Бали

© Фото : Unsplash / Artem BeliaikinДорожное движение на Бали
Дорожное движение на Бали - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Unsplash / Artem Beliaikin
Дорожное движение на Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли заявил, что правительство страны задержит и депортирует всех иностранных туристов, которые создают проблемы на Бали.
"Сейчас ситуация с туристами на Бали, где проживают около 60 тысяч человек местного населения, определенно нехорошая. Если туристы будут непослушными, мы их сразу задержим и депортируем", - заявил Лаоли в здании минюста в центре Джакарты. Слова главы ведомства приводит телеканал TVOneNews.
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Лаоли добавил, что с января по май 2023 года 132 иностранных туриста были депортированы с Бали.
Он напомнил о визите министра юстиции России Константина Чуйченко в Индонезию в конце марта и добавил, что его российский коллега передал своим соотечественникам на Бали послание "научиться подчиняться закону любой страны".
Индонезийский министр отметил, что центральное правительство уже работает с местными органами власти, чтобы обнародовать то, что туристам не следует делать.
В среду губернатор Бали Вайани Костер опубликовал список из 12 рекомендаций и восьми запретов для иностранных туристов на острове, в число последних вошел запрет лазать по священным деревьям, а также на использование пластиковых пакетов и фотографирование в нескромной одежде в священных местах.
Индонезия и Россия 31 марта подписали соглашение о сотрудничестве в области экстрадиции. Соглашение вступит в силу после того, как его ратифицирует парламент Индонезии.
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