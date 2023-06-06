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На торги выставили письмо Толкина, где он сравнил себя с хоббитом
На торги выставили письмо Толкина, где он сравнил себя с хоббитом - РИА Новости, 06.06.2023
На торги выставили письмо Толкина, где он сравнил себя с хоббитом
На торги выставили письмо автора "Властелина колец" Джона Толкина, где он сравнил себя с хоббитом, сообщается на сайте аукционного дома Bonhams. Эстимейт лота — РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T04:00
2023-06-06T04:00
2023-06-06T04:00
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На торги выставили письмо автора "Властелина колец" Джона Толкина, где он сравнил себя с хоббитом, сообщается на сайте аукционного дома Bonhams. Эстимейт лота — 10-15 тысяч долларов. Продажу назначили на 22 июня. "Увы, в целом я очень мало люблю людей, так что мечтаю о пустынных странах. Но я робкий и не такой смелый, как мои желания. Я не испытываю ничего, кроме тревоги, перед перспективой трудностей лишения знакомой еды (...). Звучит как точное описание хоббита! Но я не утверждаю, что являюсь им, ведь я совсем не уверен, что буду "таким же выносливым, если окажусь в трудной ситуации", — говорится в письме. Письмо адресовано Мисс Ф. Л. Перри. Она стала первой фанаткой, написавшей писателю о его книге "Властелин колец". Хоббиты — вымышленный народ из произведений Толкина. У них большие ступни, покрытые густым мехом — ходят они босиком. Существа невысокие, поэтому в книгах их называют "полурослики". Приключения им не нравятся. Живут либо в норах, либо в домиках. Свой очаг обстраивают, любят уют. Еще хоббиты, как следует из книг, любят хорошо поесть. Ранее сообщалось, что в России вышла написанная в соавторстве с искусственным интеллектом книга.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, книги, аукцион, джон толкин, знаменитости, звезды, властелин колец
Культура, Новости культуры, Книги, Аукцион, Джон Толкин, Знаменитости, звезды, Властелин колец
На торги выставили письмо Толкина, где он сравнил себя с хоббитом
На торги выставили письмо Толкина, где он сравнил себя с хоббитами из "Властелина колец"