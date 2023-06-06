Рейтинг@Mail.ru
На торги выставили письмо Толкина, где он сравнил себя с хоббитом - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:00 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/auktsion-1876277649.html
На торги выставили письмо Толкина, где он сравнил себя с хоббитом
На торги выставили письмо Толкина, где он сравнил себя с хоббитом - РИА Новости, 06.06.2023
На торги выставили письмо Толкина, где он сравнил себя с хоббитом
На торги выставили письмо автора "Властелина колец" Джона Толкина, где он сравнил себя с хоббитом, сообщается на сайте аукционного дома Bonhams. Эстимейт лота — РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T04:00
2023-06-06T04:00
культура
новости культуры
книги
аукцион
джон толкин
знаменитости
звезды
властелин колец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148484/19/1484841921_0:489:2290:1777_1920x0_80_0_0_bc25d5908c27c016ad8e01c9daa478e6.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На торги выставили письмо автора "Властелина колец" Джона Толкина, где он сравнил себя с хоббитом, сообщается на сайте аукционного дома Bonhams. Эстимейт лота — 10-15 тысяч долларов. Продажу назначили на 22 июня. "Увы, в целом я очень мало люблю людей, так что мечтаю о пустынных странах. Но я робкий и не такой смелый, как мои желания. Я не испытываю ничего, кроме тревоги, перед перспективой трудностей лишения знакомой еды (...). Звучит как точное описание хоббита! Но я не утверждаю, что являюсь им, ведь я совсем не уверен, что буду "таким же выносливым, если окажусь в трудной ситуации", — говорится в письме. Письмо адресовано Мисс Ф. Л. Перри. Она стала первой фанаткой, написавшей писателю о его книге "Властелин колец". Хоббиты — вымышленный народ из произведений Толкина. У них большие ступни, покрытые густым мехом — ходят они босиком. Существа невысокие, поэтому в книгах их называют "полурослики". Приключения им не нравятся. Живут либо в норах, либо в домиках. Свой очаг обстраивают, любят уют. Еще хоббиты, как следует из книг, любят хорошо поесть. Ранее сообщалось, что в России вышла написанная в соавторстве с искусственным интеллектом книга.
https://ria.ru/20230515/rembrandt-1871749236.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148484/19/1484841921_0:274:2290:1992_1920x0_80_0_0_346a39d8821159c0a23c0fd45bc006e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, книги, аукцион, джон толкин, знаменитости, звезды, властелин колец
Культура, Новости культуры, Книги, Аукцион, Джон Толкин, Знаменитости, звезды, Властелин колец
На торги выставили письмо Толкина, где он сравнил себя с хоббитом

На торги выставили письмо Толкина, где он сравнил себя с хоббитами из "Властелина колец"

© AP PhotoАвтор книги "Властелин колец" и профессор Оксфордского университета Джон Толкин
Автор книги Властелин колец и профессор Оксфордского университета Джон Толкин - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На торги выставили письмо автора "Властелина колец" Джона Толкина, где он сравнил себя с хоббитом, сообщается на сайте аукционного дома Bonhams. Эстимейт лота — 10-15 тысяч долларов. Продажу назначили на 22 июня.
«
"Увы, в целом я очень мало люблю людей, так что мечтаю о пустынных странах. Но я робкий и не такой смелый, как мои желания. Я не испытываю ничего, кроме тревоги, перед перспективой трудностей лишения знакомой еды (...). Звучит как точное описание хоббита! Но я не утверждаю, что являюсь им, ведь я совсем не уверен, что буду "таким же выносливым, если окажусь в трудной ситуации", — говорится в письме.
© BonhamsПисьмо Толкина, где он сравнил себя с хоббитом
Письмо Толкина, где он сравнил себя с хоббитом
© Bonhams
Письмо Толкина, где он сравнил себя с хоббитом
Письмо адресовано Мисс Ф. Л. Перри. Она стала первой фанаткой, написавшей писателю о его книге "Властелин колец".
Хоббиты — вымышленный народ из произведений Толкина. У них большие ступни, покрытые густым мехом — ходят они босиком. Существа невысокие, поэтому в книгах их называют "полурослики". Приключения им не нравятся. Живут либо в норах, либо в домиках. Свой очаг обстраивают, любят уют. Еще хоббиты, как следует из книг, любят хорошо поесть.
Ранее сообщалось, что в России вышла написанная в соавторстве с искусственным интеллектом книга.
Картина - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В частной коллекции нашли два неизвестных портрета кисти Рембрандта
15 мая, 09:29
 
КультураНовости культурыКнигиАукционДжон ТолкинЗнаменитостизвездыВластелин колец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала