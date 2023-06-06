https://ria.ru/20230606/auktsion-1876277649.html

На торги выставили письмо Толкина, где он сравнил себя с хоббитом

На торги выставили письмо Толкина, где он сравнил себя с хоббитом - РИА Новости, 06.06.2023

На торги выставили письмо Толкина, где он сравнил себя с хоббитом

На торги выставили письмо автора "Властелина колец" Джона Толкина, где он сравнил себя с хоббитом, сообщается на сайте аукционного дома Bonhams. Эстимейт лота — РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T04:00

2023-06-06T04:00

2023-06-06T04:00

культура

новости культуры

книги

аукцион

джон толкин

знаменитости

звезды

властелин колец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148484/19/1484841921_0:489:2290:1777_1920x0_80_0_0_bc25d5908c27c016ad8e01c9daa478e6.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На торги выставили письмо автора "Властелина колец" Джона Толкина, где он сравнил себя с хоббитом, сообщается на сайте аукционного дома Bonhams. Эстимейт лота — 10-15 тысяч долларов. Продажу назначили на 22 июня. "Увы, в целом я очень мало люблю людей, так что мечтаю о пустынных странах. Но я робкий и не такой смелый, как мои желания. Я не испытываю ничего, кроме тревоги, перед перспективой трудностей лишения знакомой еды (...). Звучит как точное описание хоббита! Но я не утверждаю, что являюсь им, ведь я совсем не уверен, что буду "таким же выносливым, если окажусь в трудной ситуации", — говорится в письме. Письмо адресовано Мисс Ф. Л. Перри. Она стала первой фанаткой, написавшей писателю о его книге "Властелин колец". Хоббиты — вымышленный народ из произведений Толкина. У них большие ступни, покрытые густым мехом — ходят они босиком. Существа невысокие, поэтому в книгах их называют "полурослики". Приключения им не нравятся. Живут либо в норах, либо в домиках. Свой очаг обстраивают, любят уют. Еще хоббиты, как следует из книг, любят хорошо поесть. Ранее сообщалось, что в России вышла написанная в соавторстве с искусственным интеллектом книга.

https://ria.ru/20230515/rembrandt-1871749236.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, аукцион, джон толкин, знаменитости, звезды, властелин колец