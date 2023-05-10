https://ria.ru/20230510/knigi-1870773626.html

В России вышла написанная в соавторстве с искусственным интеллектом книга

В России вышла написанная в соавторстве с искусственным интеллектом книга - РИА Новости, 10.05.2023

В России вышла написанная в соавторстве с искусственным интеллектом книга

В России вышла книга "Скайнет в эпоху кибербанка. Теория сверхразума и вызовы перед человечеством в XXI веке". Она написана Антоном Платуновым и Андреем... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:15

2023-05-10T14:15

2023-05-10T14:15

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В России вышла книга "Скайнет в эпоху кибербанка. Теория сверхразума и вызовы перед человечеством в XXI веке". Она написана Антоном Платуновым и Андреем Глебовым в соавторстве с искусственным интеллектом языковой модели GPT-4, сообщает пресс-служба проекта. Нейросеть сгенерировала диалоги и монологи, добавила детали и идеи для развития сюжета.Произведение выполнено в гибридном жанре. Здесь есть образовательная литература и научная фантастика. Рассказывается в книге об изменениях, произошедших в обществе в ходе прорывного технологического процесса. В романе две сюжетные линии. В первой будущее представлено глазами искусственного интеллекта. Во второй говорится об адаптации к "темпам технологических изменений, потенциальных последствиях ИИ и автоматизации, а также этических дилеммах, связанных с созданием разумных машин", уточняют в пресс-службе.Почитать книгу, придуманную вместе с нейросетью, можно на Литрес. Ранее Сергей Лукьяненко рассказал о новых книгах по вселенной "Дозоров".

https://ria.ru/20230506/iskusstvo-1869868173.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги