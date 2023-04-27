https://ria.ru/20230427/knigi-1868096487.html

Лукьяненко высказался о новых книгах по вселенной "Дозоров"

Лукьяненко высказался о новых книгах по вселенной "Дозоров" - РИА Новости, 27.04.2023

Лукьяненко высказался о новых книгах по вселенной "Дозоров"

Сергей Лукьяненко высказался о новых книгах по вселенной "Дозоров". Подробностями он поделился с "Парламентской газетой". РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T23:53

2023-04-27T23:53

2023-04-27T23:53

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сергей Лукьяненко высказался о новых книгах по вселенной "Дозоров". Подробностями он поделился с "Парламентской газетой". Как пишет издание, писатель допустил, что вернется к серии. Но не в ближайшее время. Лукьяненко рассказал, что сейчас заканчивает новый роман — "Форсайт". Он надеется, что книга поступит в продажу уже этим летом. По вселенной "Дозоров" создали фильмы. В них задействованы Константин Хабенский, Владимир Меньшов, Валерий Золотухин, Алексей Чадов, Жанна Фриске и другие. Ранее сообщалось о старте съемок приквела "Последнего богатыря". Главным героем стал Финист. В проекте также появятся молодая Баба Яга в исполнении Юлии Пересильд и загадочный изобретатель, образ которого воплотит Федор Добронравов.

https://ria.ru/20230427/kino-1868054565.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

книги, новости культуры, сергей лукьяненко, что почитать