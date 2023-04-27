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Лукьяненко высказался о новых книгах по вселенной "Дозоров"
Лукьяненко высказался о новых книгах по вселенной "Дозоров" - РИА Новости, 27.04.2023
Лукьяненко высказался о новых книгах по вселенной "Дозоров"
Сергей Лукьяненко высказался о новых книгах по вселенной "Дозоров". Подробностями он поделился с "Парламентской газетой". РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T23:53
2023-04-27T23:53
2023-04-27T23:53
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сергей Лукьяненко высказался о новых книгах по вселенной "Дозоров". Подробностями он поделился с "Парламентской газетой". Как пишет издание, писатель допустил, что вернется к серии. Но не в ближайшее время. Лукьяненко рассказал, что сейчас заканчивает новый роман — "Форсайт". Он надеется, что книга поступит в продажу уже этим летом. По вселенной "Дозоров" создали фильмы. В них задействованы Константин Хабенский, Владимир Меньшов, Валерий Золотухин, Алексей Чадов, Жанна Фриске и другие. Ранее сообщалось о старте съемок приквела "Последнего богатыря". Главным героем стал Финист. В проекте также появятся молодая Баба Яга в исполнении Юлии Пересильд и загадочный изобретатель, образ которого воплотит Федор Добронравов.
https://ria.ru/20230427/kino-1868054565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
книги, новости культуры, сергей лукьяненко, что почитать
Культура, Книги, Новости культуры, Сергей Лукьяненко, что почитать
Лукьяненко высказался о новых книгах по вселенной "Дозоров"
Лукьяненко высказался о новых книгах по вселенной "Дозоров" и о романе "Форсайт"
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Сергей Лукьяненко высказался о новых книгах по вселенной "Дозоров". Подробностями он поделился
с "Парламентской газетой".
Как пишет издание, писатель допустил, что вернется к серии. Но не в ближайшее время.
«
"Пусть для начала мир немного устаканится, чтобы было понятно, что вокруг Антона Городецкого происходит. Но я бы ставил на то, что на это потребуется лет пять или, может, чуть поменьше", — говорит фантаст.
Лукьяненко рассказал, что сейчас заканчивает новый роман — "Форсайт". Он надеется, что книга поступит в продажу уже этим летом.
По вселенной "Дозоров" создали фильмы. В них задействованы Константин Хабенский, Владимир Меньшов, Валерий Золотухин, Алексей Чадов, Жанна Фриске и другие.
Ранее сообщалось
о старте съемок приквела "Последнего богатыря". Главным героем стал Финист. В проекте также появятся молодая Баба Яга в исполнении Юлии Пересильд и загадочный изобретатель, образ которого воплотит Федор Добронравов.
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