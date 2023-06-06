https://ria.ru/20230606/artilleriya-1876354442.html
Эксперт назвал три направления в зоне СВО, куда ВСУ стягивают артиллерию
Эксперт назвал три направления в зоне СВО, куда ВСУ стягивают артиллерию - РИА Новости, 06.06.2023
Эксперт назвал три направления в зоне СВО, куда ВСУ стягивают артиллерию
Киевские силовики стягивают западные артиллерийские системы непосредственно к линии соприкосновения на купянском, краснолиманском и донецком направлениях,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T07:35
2023-06-06T07:35
2023-06-06T07:35
специальная военная операция на украине
сша
германия
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андрей марочко
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Киевские силовики стягивают западные артиллерийские системы непосредственно к линии соприкосновения на купянском, краснолиманском и донецком направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Средствами объективного контроля и агентурной сетью за несколько суток в зоне ответственности Южной группировки (ВС РФ) выявлены САУ "Caesar" (Франция), "Paladin" и М109 (США), "Panzerhaubitze 2000" (Германия), "Krab" (Польша), гаубицы L-118 (Великобритания) М777 (США), FH70 (Великобритания, Германия, Италия)", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что данные западные системы фиксировались и ранее, но за последнее время отмечается увеличение их присутствия в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20230606/nastuplenie-1876353247.html
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сша, германия, великобритания, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, США, Германия, Великобритания, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Эксперт назвал три направления в зоне СВО, куда ВСУ стягивают артиллерию
Марочко: ВСУ стягивают артиллерию на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях