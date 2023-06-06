https://ria.ru/20230606/arest-1876515883.html

СК попросил арестовать подозреваемого по делу о массовом отравлении сидром

СК попросил арестовать подозреваемого по делу о массовом отравлении сидром - РИА Новости, 06.06.2023

СК попросил арестовать подозреваемого по делу о массовом отравлении сидром

Следствие попросило Ленинский районный суд Ульяновска заключить под стражу самарского бизнесмена, подозреваемого по делу о массовом отравлении сидром жителей... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:28

2023-06-06T16:28

2023-06-06T16:28

происшествия

ульяновск

ульяновская область

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

массовое отравление сидром в россии

россия

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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие попросило Ленинский районный суд Ульяновска заключить под стражу самарского бизнесмена, подозреваемого по делу о массовом отравлении сидром жителей Приволжья, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Ранее стало известно, что в Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, сообщалось о 20 летальных исходах, на лечении 31 человек. В Самарской области сообщалось о двоих погибших и 14 пострадавших, в Нижегородской области - двое погибших и четверо пострадавших, в Удмуртии - один погиб и еще один госпитализирован, в Чувашии - один пострадавший. В Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком. Ранее РИА Новости в экстренных службах уточнили, что пострадавшие тоже пили сидр. "Материал поступил. Следствие ходатайствует об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства. Как уточнили в суде, подозреваемого уже доставили в суд. Уголовные дела расследуются по статье об оказании некачественных услуг.

https://ria.ru/20230606/sidr-1876509522.html

https://ria.ru/20230606/sidr-1876497466.html

ульяновск

ульяновская область

самарская область

россия

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происшествия, ульяновск, ульяновская область, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), массовое отравление сидром в россии, россия