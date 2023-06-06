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Путин назначил Елену Ардабьеву замглавы Минюста - РИА Новости, 06.06.2023
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14:54 06.06.2023 (обновлено: 15:42 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/ardabeva-1876486682.html
Путин назначил Елену Ардабьеву замглавы Минюста
Путин назначил Елену Ардабьеву замглавы Минюста - РИА Новости, 06.06.2023
Путин назначил Елену Ардабьеву замглавы Минюста
Президент России Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву заместителем министра юстиции, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:54
2023-06-06T15:42
политика
россия
владимир путин
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву заместителем министра юстиции, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее сообщалось, что Путин освободил от должности заместителя министра юстиции РФ Алису Безродную."Назначить Ардабьеву Елену Анатольевну заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив от занимаемой должности", - говорится в документе. Согласно информации на сайте Минюста, прежде Ардабьева руководила департаментом экономического и гражданского законодательства. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
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политика, россия, владимир путин, министерство юстиции рф (минюст россии)
Политика, Россия, Владимир Путин, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Путин назначил Елену Ардабьеву замглавы Минюста

Президент Путин назначил Елену Ардабьеву замглавы Минюста вместо Алисы Безродной

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву заместителем министра юстиции, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее сообщалось, что Путин освободил от должности заместителя министра юстиции РФ Алису Безродную.
«
"Назначить Ардабьеву Елену Анатольевну заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив от занимаемой должности", - говорится в документе.
Согласно информации на сайте Минюста, прежде Ардабьева руководила департаментом экономического и гражданского законодательства.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
 
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