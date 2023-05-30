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Путин освободил Алису Безродную от должности замминистра юстиции - РИА Новости, 30.05.2023
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11:44 30.05.2023 (обновлено: 14:30 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/bezrodnaya-1875023729.html
Путин освободил Алису Безродную от должности замминистра юстиции
Путин освободил Алису Безродную от должности замминистра юстиции - РИА Новости, 30.05.2023
Путин освободил Алису Безродную от должности замминистра юстиции
Президент Владимир Путин освободил Алису Безродную от должности заместителя министра юстиции, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:44
2023-05-30T14:30
политика
россия
владимир путин
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил Алису Безродную от должности заместителя министра юстиции, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации.&quot;Освободить Безродную Алису Сергеевну от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации&quot;, — говорится в документе.Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.В Минюсте РИА Новости пояснили, что Безродная покидает ведомство в связи с переходом на другую работу.&quot;Безродная долгое время возглавляла одно из самых трудоемких и сложных направлений, курируя департамент экономического законодательства и департамент регистрации ведомственных правовых нормативных актов&quot;, — добавили в министерстве.Алиса Безродная родилась в Санкт-Петербурге в 1985 году. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет, работала в региональном главке Федеральной регистрационной службы, а затем в петербургских юридических фирмах. С 2010 по 2016 год занимала должности в министерстве юстиции, с 2016 по 2019-й возглавляла департамент регистрации ведомственных нормативных правовых актов. Замминистра ее назначили 1 апреля 2019 года.По информации Минюста, за многолетнюю добросовестную службу Безродная награждена 29 мая медалью Михаила Сперанского.
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политика, россия, владимир путин, министерство юстиции рф (минюст россии)
Политика, Россия, Владимир Путин, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Путин освободил Алису Безродную от должности замминистра юстиции

Президент Путин освободил Алису Безродную от должности замминистра юстиции России

© Фото : сайт Верховного суда РФАлиса Безродная
Алиса Безродная - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : сайт Верховного суда РФ
Алиса Безродная. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил Алису Безродную от должности заместителя министра юстиции, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации.
«

"Освободить Безродную Алису Сергеевну от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации", — говорится в документе.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.
В Минюсте РИА Новости пояснили, что Безродная покидает ведомство в связи с переходом на другую работу.
«

"Безродная долгое время возглавляла одно из самых трудоемких и сложных направлений, курируя департамент экономического законодательства и департамент регистрации ведомственных правовых нормативных актов", — добавили в министерстве.

Алиса Безродная родилась в Санкт-Петербурге в 1985 году. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет, работала в региональном главке Федеральной регистрационной службы, а затем в петербургских юридических фирмах. С 2010 по 2016 год занимала должности в министерстве юстиции, с 2016 по 2019-й возглавляла департамент регистрации ведомственных нормативных правовых актов. Замминистра ее назначили 1 апреля 2019 года.
По информации Минюста, за многолетнюю добросовестную службу Безродная награждена 29 мая медалью Михаила Сперанского.
 
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