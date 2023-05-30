https://ria.ru/20230530/bezrodnaya-1875023729.html

Путин освободил Алису Безродную от должности замминистра юстиции

Путин освободил Алису Безродную от должности замминистра юстиции - РИА Новости, 30.05.2023

Путин освободил Алису Безродную от должности замминистра юстиции

Президент Владимир Путин освободил Алису Безродную от должности заместителя министра юстиции, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:44

2023-05-30T11:44

2023-05-30T14:30

политика

россия

владимир путин

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил Алису Безродную от должности заместителя министра юстиции, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации."Освободить Безродную Алису Сергеевну от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации", — говорится в документе.Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.В Минюсте РИА Новости пояснили, что Безродная покидает ведомство в связи с переходом на другую работу."Безродная долгое время возглавляла одно из самых трудоемких и сложных направлений, курируя департамент экономического законодательства и департамент регистрации ведомственных правовых нормативных актов", — добавили в министерстве.Алиса Безродная родилась в Санкт-Петербурге в 1985 году. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет, работала в региональном главке Федеральной регистрационной службы, а затем в петербургских юридических фирмах. С 2010 по 2016 год занимала должности в министерстве юстиции, с 2016 по 2019-й возглавляла департамент регистрации ведомственных нормативных правовых актов. Замминистра ее назначили 1 апреля 2019 года.По информации Минюста, за многолетнюю добросовестную службу Безродная награждена 29 мая медалью Михаила Сперанского.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, министерство юстиции рф (минюст россии)