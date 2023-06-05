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ЕК предложила запретить импорт зерна с Украины в пять стран до 15 сентября - РИА Новости, 05.06.2023
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13:22 05.06.2023 (обновлено: 15:07 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/zerno-1876216152.html
ЕК предложила запретить импорт зерна с Украины в пять стран до 15 сентября
ЕК предложила запретить импорт зерна с Украины в пять стран до 15 сентября - РИА Новости, 05.06.2023
ЕК предложила запретить импорт зерна с Украины в пять стран до 15 сентября
Еврокомиссия может сегодня продлить запрет на поставки зерна с Украины в приграничные государства, сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:22
2023-06-05T15:07
в мире
польша
еврокомиссия
евросоюз
украина
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ВАРШАВА, 5 июн — РИА Новости. Еврокомиссия может сегодня продлить запрет на поставки зерна с Украины в приграничные государства, сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс в Twitter. &quot;Мы получили от ЕК проект нового регламента о запрете ввоза четырех продуктов в пять стран. Срок действия, записанный в проекте, — 15 сентября текущего года&quot;, — говорится в публикации.Как уточнил польский чиновник, речь пока идет о проекте документа, он выразил надежду, что новый регламент начнет действовать завтра.Ранее сегодня СМИ сообщали, что Еврокомиссия уже продлила запрет на импорт украинского зерна, но официальный представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер заявила РИА Новости, что окончательное решение пока не принято.Польша и еще несколько восточноевропейских стран на фоне протестов местных фермеров весной этого года приостановили импорт украинской сельхозпродукции, которая поступает без пошлин на общеевропейский рынок. После этого европейские власти ввели временный (до 5 июня с возможностью продления) запрет на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в пять граничащих с Украиной стран — Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.В то же время эти товары по-прежнему можно перевозить транзитом.Украина выступила против продления запрета, Киев поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
https://ria.ru/20230508/zerno-1870480848.html
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в мире, польша, еврокомиссия, евросоюз, украина
В мире, Польша, Еврокомиссия, Евросоюз, Украина
ЕК предложила запретить импорт зерна с Украины в пять стран до 15 сентября

Еврокомиссия предложила запретить импорт зерна с Украины в пять стран до 15 сентября

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в порту
Разгрузка украинского зерна с баржи в порту - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в порту. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 июн — РИА Новости. Еврокомиссия может сегодня продлить запрет на поставки зерна с Украины в приграничные государства, сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс в Twitter.
«

"Мы получили от ЕК проект нового регламента о запрете ввоза четырех продуктов в пять стран. Срок действия, записанный в проекте, — 15 сентября текущего года", — говорится в публикации.

Как уточнил польский чиновник, речь пока идет о проекте документа, он выразил надежду, что новый регламент начнет действовать завтра.
Ранее сегодня СМИ сообщали, что Еврокомиссия уже продлила запрет на импорт украинского зерна, но официальный представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер заявила РИА Новости, что окончательное решение пока не принято.
Польский фермер - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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Польша и еще несколько восточноевропейских стран на фоне протестов местных фермеров весной этого года приостановили импорт украинской сельхозпродукции, которая поступает без пошлин на общеевропейский рынок.
После этого европейские власти ввели временный (до 5 июня с возможностью продления) запрет на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в пять граничащих с Украиной стран — Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.
В то же время эти товары по-прежнему можно перевозить транзитом.
Украина выступила против продления запрета, Киев поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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