https://ria.ru/20230605/zerno-1876216152.html

ЕК предложила запретить импорт зерна с Украины в пять стран до 15 сентября

ЕК предложила запретить импорт зерна с Украины в пять стран до 15 сентября - РИА Новости, 05.06.2023

ЕК предложила запретить импорт зерна с Украины в пять стран до 15 сентября

Еврокомиссия может сегодня продлить запрет на поставки зерна с Украины в приграничные государства, сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс в... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T13:22

2023-06-05T13:22

2023-06-05T15:07

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польша

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евросоюз

украина

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ВАРШАВА, 5 июн — РИА Новости. Еврокомиссия может сегодня продлить запрет на поставки зерна с Украины в приграничные государства, сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс в Twitter. "Мы получили от ЕК проект нового регламента о запрете ввоза четырех продуктов в пять стран. Срок действия, записанный в проекте, — 15 сентября текущего года", — говорится в публикации.Как уточнил польский чиновник, речь пока идет о проекте документа, он выразил надежду, что новый регламент начнет действовать завтра.Ранее сегодня СМИ сообщали, что Еврокомиссия уже продлила запрет на импорт украинского зерна, но официальный представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер заявила РИА Новости, что окончательное решение пока не принято.Польша и еще несколько восточноевропейских стран на фоне протестов местных фермеров весной этого года приостановили импорт украинской сельхозпродукции, которая поступает без пошлин на общеевропейский рынок. После этого европейские власти ввели временный (до 5 июня с возможностью продления) запрет на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в пять граничащих с Украиной стран — Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.В то же время эти товары по-прежнему можно перевозить транзитом.Украина выступила против продления запрета, Киев поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20230508/zerno-1870480848.html

https://ria.ru/20230601/ogranicheniya-1875550398.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, еврокомиссия, евросоюз, украина