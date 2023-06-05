https://ria.ru/20230605/zerno-1876148243.html

Сенатор предложил условия для перевозки на поездах зерна из новых регионов

Сенатор предложил условия для перевозки на поездах зерна из новых регионов - РИА Новости, 05.06.2023

Сенатор предложил условия для перевозки на поездах зерна из новых регионов

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предлагает создать условия для транспортировки зерна из новых регионов России железнодорожным транспортом,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T07:16

2023-06-05T07:16

2023-06-05T07:21

россия

бердянск

воронежская область

андрей кутепов

дмитрий григоренко

максим орешкин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предлагает создать условия для транспортировки зерна из новых регионов России железнодорожным транспортом, учитывая требования по страхованию рисков. "С целью снижения нагрузки на автомобильные дороги ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области и граничащих с ними регионов (предлагается) разработать механизм переориентации перевозки зерновых культур с территории новых субъектов РФ с автотранспорта на железнодорожный, включая меры по снижению стоимости аренды железнодорожных вагонов... а также выделение из федерального бюджета субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции железнодорожным транспортом с территории новых субъектов РФ", - говорится в письме которое сенатор направляет вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Также обращение подготовлено на имя советника президента РФ Максима Орешкина. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Законодатель предлагает создать механизмы страхования рисков утраты (гибели) или повреждения железнодорожного транспорта в новых регионах; рассмотреть вопрос об ограничении перевозки зерна автотранспортом из новых субъектов РФ в случае наличия соответствующего железнодорожного маршрута. В целях повышения заинтересованности владельцев автодорог в обеспечении надлежащего функционирования автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) предлагается подготовить проект закона, предусматривающий сохранение после 1 января 2024 года целевого финансирования дорожных фондов регионов за счет штрафов за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, зафиксированные на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения. Также Кутепов предлагает "подготовить правовую базу для обеспечения непрерывного мониторинга функционирования АПВГК посредством создания единой автоматизированной системы весогабаритного контроля, которая будет предусматривать интеграцию всех пунктов весогабаритного контроля в единый контур, регламентацию информационного взаимодействия с региональными и муниципальными системами, агрегацию сведений обо всех нарушениях весогабаритных параметров". По мнению сенатора, нужно проработать вопрос о создании реестра владельцев грузовых транспортных средств, а также о введении обязательного требования к ним указывать в реестре факт передачи транспортного средства. Предлагает парламентарий "проработать вопрос об организации отдельных пунктов дополнительного досмотра транспортных средств (контрольно-пропускных пунктов) на границе с новыми субъектами РФ, через которые допускается транспортировка зерновых и иных сельскохозяйственных культур". Рекомендует политик и увеличить количество совместных постов - Ространснадзор, МВД России, военная полиция. Транспортировка зернаСенатор отметил, что, по данным Минсельхоза за 2022 год, по трафику с новыми субъектами вывезено 2,9 миллиона тонн продукции, из которых порядка 50% автомобильным транспортом. В 2023 году по указанному направлению планируется к вывозу более 7 миллиона тонн, из которых не менее 1,7 миллиона тонн – автотранспортом. По данным Минтранса, сейчас непосредственно в самих новых регионах весогабаритный контроль не осуществляется. Часть пунктов контроля в России находятся в тестовом режиме, в результате чего невозможно выписывать постановления о нарушениях. При этом, по данным МВД, в текущем году выявлено 61 транспортное средство, перевозящее зерно без пропуска или с поддельными документами. В виду перегруза транспорта автомобильные дороги быстрее приходят в негодность. При этом существует ресурс перевозки зерна железнодорожным транспортом, отмечает сенатор. Одновременно с этим, в связи с действиями, связанными со специальной военной операцией в новых регионах РФ, а также на приграничных территориях необходимо в каждом конкретном случае определять целесообразность восстановления автомобильных дорог с точки зрения сохранения конечной экономики перевозки зерна, считает Кутепов. "В целях перераспределения транспортных потоков для вывоза зерна и аккумуляция его перевозки на железнодорожный транспорт требуются вагоны. Общая проблема заключается в самом дефиците вагонов, а также в высокой стоимости аренды", - уточняет он. Так, по данным Минсельхоза, зимой стоимость транспортировки зерна из новых регионов в Крым достигала 2,3 тысячи рублей за тонну, что, по оценкам, в два раза выше, чем аналогичные расстояния в других субъектах РФ. Страховые рискиАренда вагонов составляет 75% в стоимости тарифа на перевозку. Такая ситуация вызвана тем, что страховые компании отказывают в покрытии страховых рисков утраты (гибели) или повреждения как вагонов, так и грузов в новых регионах, а также в Крыму, Брянской, Белгородской, Курской, Ростовской и Воронежской областях. Без страхования лизинговые компании запрещают использовать вагоны в лизинге (а это 30% парка) в новых и приграничных регионах либо все риски перекладывают в стоимость вагона, пояснил Кутепов. По словам сенатора, ранее на совещания в Совфеде по указанной теме были предложены меры по урегулированию проблемы страхования не только железнодорожного транспорта в новых регионах, но и иных видов транспорта, а также строительной техники. В частности, предлагается разделить полисы страхования на "военные" и "невоенные риски". "Невоенные" риски страховать в рамках имеющейся сейчас практики с созданием необходимой для этого инфраструктуры для фактического присутствия страховых компаний на территории. "Военные" риски страховать с привлечением средств федерального бюджета. Оператором для доведения государственных субсидий определить РНПК (Российская национальная перестраховочная компания)", - говорится в письме. Кутепов также отмечает, что в части связанности регионов железной дорогой Мариуполь отрезан от Ростова-на-Дону, Донецка и Бердянска, а Бердянск отрезан от Мелитополя. "Наличие такой связки автоматически разгрузит автомобильные дороги", - заключил политик.

https://ria.ru/20230601/zerno-1875443182.html

https://ria.ru/20230531/zerno-1875383494.html

https://ria.ru/20230602/msp-1875698010.html

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россия, бердянск, воронежская область, андрей кутепов, дмитрий григоренко, максим орешкин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)