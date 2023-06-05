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Минобрнауки планирует открывать филиалы вузов в Египте и Таджикистане

Минобрнауки планирует открывать филиалы вузов в Египте и Таджикистане - РИА Новости, 05.06.2023

Минобрнауки планирует открывать филиалы вузов в Египте и Таджикистане

Минобрнауки России планирует открыть филиалы российских вузов в Египте и Таджикистане, сообщил РИА Новости замглавы министерства Константин Могилевский. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T06:31

2023-06-05T06:31

2023-06-05T06:31

египет

россия

таджикистан

константин могилевский

сергей кравцов

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минобрнауки России планирует открыть филиалы российских вузов в Египте и Таджикистане, сообщил РИА Новости замглавы министерства Константин Могилевский. "Сейчас с Египтом активно ведём переговоры, в частности об открытии ряда филиалов наших вузов, с другими странами... Открывать филиалы за рубежом - это очень ответственное мероприятие и, конечно, если студент приезжает к нам, то у него больше возможностей и больше выбора, но для тех, кто приехать не может и предпочитает учиться на родине, такие возможности тоже есть, в одном Узбекистане у нас 11 уже работающих филиалов и ещё несколько в планах", - сказал Могилевский. Он отметил, что российское образование одно из лучших в мире и востребовано во многих странах. "Мы ждём иностранных студентов у нас", - заключил замминистра. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что министерство совместно с МИД РФ готово поддержать русские школы за рубежом в дружественных и недружественных странах. По его словам, русские школы в этих странах "находятся под существенным гнетом" и надо поддержать их, обеспечить развитие.

https://ria.ru/20230524/ndfl-1873905623.html

египет

россия

таджикистан

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египет, россия, таджикистан, константин могилевский, сергей кравцов