https://ria.ru/20230605/vsu-1876176304.html
Эксперт заявил об активизации украинских войск на трех направлениях
Эксперт заявил об активизации украинских войск на трех направлениях - РИА Новости, 05.06.2023
Эксперт заявил об активизации украинских войск на трех направлениях
Вооруженные силы Украины активизировались на купянском, краснолиманском и донецком направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:55
2023-06-05T10:55
2023-06-05T10:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
андрей марочко
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Украины активизировались на купянском, краснолиманском и донецком направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Минобороны РФ ранее сообщило, что с утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. На краснолиманском направлении ВС РФ огнем артиллерии и ударами авиации нанесли тяжёлые потери подразделениям трех украинских бригад, заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" подполковник Александр Савчук. "С утра поступает информация о том, что противник активизировался в нашей зоне ответственности, речь идет о купянском, краснолиманском и донецком направлениях", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20230605/nastuplenie-1876137559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, луганская народная республика, андрей марочко, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Эксперт заявил об активизации украинских войск на трех направлениях
Марочко сообщил об активизации ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях