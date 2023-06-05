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"Вкусно — и точка" начала тестировать доставку из собственного приложения - РИА Новости, 05.06.2023
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11:53 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/vkusno-1876190660.html
"Вкусно — и точка" начала тестировать доставку из собственного приложения
"Вкусно — и точка" начала тестировать доставку из собственного приложения - РИА Новости, 05.06.2023
"Вкусно — и точка" начала тестировать доставку из собственного приложения
Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" начала тестировать доставку из собственного приложения, она уже появилась в Московской области, а также в некоторых регионах... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:53
2023-06-05T11:53
экономика
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
технологии
московская область (подмосковье)
олег пароев
россия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" начала тестировать доставку из собственного приложения, она уже появилась в Московской области, а также в некоторых регионах России, до конца года доставку планируют запустить во всех регионах, заявил в интервью РИА Новости гендиректор сети Олег Пароев. "Мы запустили в тестовом режиме новую концепцию - доставка через собственное приложение "Вкусно – и точка". Она позволяет пользоваться всеми преимуществами приложения, то есть получать баллы лояльности, а в будущем - списывать их для оплаты доставки, получать и использовать различные персонифицированные предложения, которые есть в приложении, но которые с нашими партнерами использовать невозможно", - сказал Пароев. Он уточнил, что сейчас доставка из собственного приложения работает в тестовом режиме. "Но мы планируем до конца года постепенно запустить ее во всех регионах, где работает доставка и полностью доработать функционал. Сейчас это Московская область и несколько региональных городов", - пояснил гендиректор компании. Пароев уточнил, что в феврале, совместно с партнерами "Яндекс Еда" и Delivery Club "Вкусно - и точка" покрыла всю географию, где работала доставка McDonald's. Кроме этого, в пул был включен дополнительный партнер - компания Broniboy, которая работает на нескольких региональных рынках. "В целом мы очень довольны результатами, мы не рекламируем, наверное, доставку, так сильно, как мы рекламировали ее раньше, но мы видим, что даже без этого таким органическим образом мы приходим к тем показателям, которые были у нас до закрытия. С момента перезапуска сервиса мы выполнили уже более 7 миллионов заказов", - добавил гендиректор компании. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230330/makflurri-1861783458.html
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экономика, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), технологии, московская область (подмосковье), олег пароев, россия
Экономика, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов), Технологии, Московская область (Подмосковье), Олег Пароев, Россия
"Вкусно — и точка" начала тестировать доставку из собственного приложения

Глава "Вкусно — и точка" Пароев: началась тестовая доставка из собственного приложения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПродукция ресторана быстрого питания "Вкусно и точка"
Продукция ресторана быстрого питания Вкусно и точка - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Продукция ресторана быстрого питания "Вкусно и точка". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" начала тестировать доставку из собственного приложения, она уже появилась в Московской области, а также в некоторых регионах России, до конца года доставку планируют запустить во всех регионах, заявил в интервью РИА Новости гендиректор сети Олег Пароев.
"Мы запустили в тестовом режиме новую концепцию - доставка через собственное приложение "Вкусно – и точка". Она позволяет пользоваться всеми преимуществами приложения, то есть получать баллы лояльности, а в будущем - списывать их для оплаты доставки, получать и использовать различные персонифицированные предложения, которые есть в приложении, но которые с нашими партнерами использовать невозможно", - сказал Пароев.
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Он уточнил, что сейчас доставка из собственного приложения работает в тестовом режиме. "Но мы планируем до конца года постепенно запустить ее во всех регионах, где работает доставка и полностью доработать функционал. Сейчас это Московская область и несколько региональных городов", - пояснил гендиректор компании.
Пароев уточнил, что в феврале, совместно с партнерами "Яндекс Еда" и Delivery Club "Вкусно - и точка" покрыла всю географию, где работала доставка McDonald's. Кроме этого, в пул был включен дополнительный партнер - компания Broniboy, которая работает на нескольких региональных рынках.
"В целом мы очень довольны результатами, мы не рекламируем, наверное, доставку, так сильно, как мы рекламировали ее раньше, но мы видим, что даже без этого таким органическим образом мы приходим к тем показателям, которые были у нас до закрытия. С момента перезапуска сервиса мы выполнили уже более 7 миллионов заказов", - добавил гендиректор компании.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>
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