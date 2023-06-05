https://ria.ru/20230605/ubiystvo-1876285756.html

В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве главы стройфирмы

В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве главы стройфирмы - РИА Новости, 05.06.2023

В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве главы стройфирмы

Возможных причастных к убийству главы строительной фирмы, который погиб в понедельник на одном из стройобъектов, задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T17:57

2023-06-05T17:57

2023-06-05T17:57

происшествия

приморский район

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

гибдд мвд рф

санкт-петербург

россия

убийство

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Возможных причастных к убийству главы строительной фирмы, который погиб в понедельник на одном из стройобъектов, задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба главного управления Росгвардии по городу и Ленобласти. "Сегодня в 14.30 сотрудники ОВО по Центральному району совместно с нарядом ГИБДД у Троицкого моста​ по плану "Перехват"​ задержали разыскиваемый автомобиль​ "Skoda Rapid", в салоне которого находились​ подозреваемые в причастности к совершению на Глухарской улице в Приморском районе​ убийства 47-летнего гражданина", - говорится в сообщении. Сообщалось, что утром 5 июня на территории строительного объекта, расположенного в Приморском районе города, было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения с множественными огнестрельными ранениями. Как сообщил РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам региона, убитый предположительно является директором строительной компании "Монолит" Виктором Алиевым. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство". В Росгвардии отметили, что находившиеся в остановленном автомобиле мужчина и женщина доставлены в УМВД России​ по Приморскому району.​

https://ria.ru/20230605/omsk-1876181532.html

приморский район

санкт-петербург

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, приморский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гибдд мвд рф, санкт-петербург, россия, убийство