https://ria.ru/20230605/ubiystvo-1876285756.html
В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве главы стройфирмы
В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве главы стройфирмы - РИА Новости, 05.06.2023
В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве главы стройфирмы
Возможных причастных к убийству главы строительной фирмы, который погиб в понедельник на одном из стройобъектов, задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T17:57
2023-06-05T17:57
2023-06-05T17:57
происшествия
приморский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
гибдд мвд рф
санкт-петербург
россия
убийство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Возможных причастных к убийству главы строительной фирмы, который погиб в понедельник на одном из стройобъектов, задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба главного управления Росгвардии по городу и Ленобласти. "Сегодня в 14.30 сотрудники ОВО по Центральному району совместно с нарядом ГИБДД у Троицкого моста по плану "Перехват" задержали разыскиваемый автомобиль "Skoda Rapid", в салоне которого находились подозреваемые в причастности к совершению на Глухарской улице в Приморском районе убийства 47-летнего гражданина", - говорится в сообщении. Сообщалось, что утром 5 июня на территории строительного объекта, расположенного в Приморском районе города, было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения с множественными огнестрельными ранениями. Как сообщил РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам региона, убитый предположительно является директором строительной компании "Монолит" Виктором Алиевым. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство". В Росгвардии отметили, что находившиеся в остановленном автомобиле мужчина и женщина доставлены в УМВД России по Приморскому району.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Происшествия, Приморский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ГИБДД МВД РФ, Санкт-Петербург, Россия, Убийство
В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве главы стройфирмы
Росгвардия и ГИБДД задержали в Петербурге подозреваемых в убийстве главы стройфирмы