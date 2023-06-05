https://ria.ru/20230605/twitter-1876176108.html

Решение о блокировке Twitter может быть пересмотрено, допустили в Госдуме

Решение о блокировке Twitter может быть пересмотрено, допустили в Госдуме - РИА Новости, 05.06.2023

Решение о блокировке Twitter может быть пересмотрено, допустили в Госдуме

РФ может начать работу по пересмотру решения об ограничении работы Twitter, но платформа должна сделать еще много важных шагов, доказать, что готова оперативно... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T10:52

2023-06-05T10:52

2023-06-05T10:55

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госдума рф

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. РФ может начать работу по пересмотру решения об ограничении работы Twitter, но платформа должна сделать еще много важных шагов, доказать, что готова оперативно бороться с распространением фейков, заявил РИА Новости депутат Госдумы Антон Немкин. Ранее вице-спикер ГД Владислав Даванков (НЛ) направил обращение главе РКН Андрею Липову с предложением рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к Twitter на территории Российской Федерации, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. Даванков отметил, что политика платформы меняется "в связи со сменой владельца". "До принятия решения о разблокировке на территории России платформа Twitter должна сделать еще много важных шагов. В частности, доказать, что готова оперативно бороться с распространением фейков, модерировать контент, который окружает пользователей в информационном пространстве… Считаю, что наша страна действительно может начать работу по пересмотру решения об ограничении работы площадки", - сказал Немкин. Он отметил, что Twitter является важным коммуникационным инструментом, "популярным во всем мире". По его словам, политика Twitter в отношении российских аккаунтов изменилась "в последнее время в сравнении с тем, насколько ярко антироссийской она была в 2022 году". "Twitter первой из плеяды зарубежных социальных сетей признала, что свобода слова и распространения информации – это столп работы любой социальной площадки", — добавил он. Он уточнил, что если блокировка платформы будет снята, то он "бы и сам завел там аккаунт". В апреле прошлого года Twitter сообщил, что социальная сеть не будет продвигать или рекомендовать страницы, связанные с российским руководством, как в ленте, так и в поиске. Кроме того, крупные медаихолдинги, финансируемые государством, были помечены. Осенью бизнесмен Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению этой соцсети, пообещав либерализовать ее редакционную политику, которую критиковали за жесткую цензуру. В апреле Twitter вновь выдает в поиске аккаунты российских государственных ведомств, в том числе страницы Кремля, МИД РФ и посольств. Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года. В декабре прошлого года на фоне сообщений о дискуссии по поводу снятия блокировки с сети, в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости заявляли, что "оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет".

https://ria.ru/20230601/twitter-1875662583.html

https://ria.ru/20230527/twitter-1874526192.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, россия, twitter, госдума рф