Рейтинг@Mail.ru
Решение о блокировке Twitter может быть пересмотрено, допустили в Госдуме - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 05.06.2023 (обновлено: 10:55 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/twitter-1876176108.html
Решение о блокировке Twitter может быть пересмотрено, допустили в Госдуме
Решение о блокировке Twitter может быть пересмотрено, допустили в Госдуме - РИА Новости, 05.06.2023
Решение о блокировке Twitter может быть пересмотрено, допустили в Госдуме
РФ может начать работу по пересмотру решения об ограничении работы Twitter, но платформа должна сделать еще много важных шагов, доказать, что готова оперативно... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:52
2023-06-05T10:55
технологии
россия
twitter
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728211686_0:278:3072:2006_1920x0_80_0_0_2308145018938760082f3fab62922763.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. РФ может начать работу по пересмотру решения об ограничении работы Twitter, но платформа должна сделать еще много важных шагов, доказать, что готова оперативно бороться с распространением фейков, заявил РИА Новости депутат Госдумы Антон Немкин. Ранее вице-спикер ГД Владислав Даванков (НЛ) направил обращение главе РКН Андрею Липову с предложением рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к Twitter на территории Российской Федерации, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. Даванков отметил, что политика платформы меняется "в связи со сменой владельца". "До принятия решения о разблокировке на территории России платформа Twitter должна сделать еще много важных шагов. В частности, доказать, что готова оперативно бороться с распространением фейков, модерировать контент, который окружает пользователей в информационном пространстве… Считаю, что наша страна действительно может начать работу по пересмотру решения об ограничении работы площадки", - сказал Немкин. Он отметил, что Twitter является важным коммуникационным инструментом, "популярным во всем мире". По его словам, политика Twitter в отношении российских аккаунтов изменилась "в последнее время в сравнении с тем, насколько ярко антироссийской она была в 2022 году". "Twitter первой из плеяды зарубежных социальных сетей признала, что свобода слова и распространения информации – это столп работы любой социальной площадки", — добавил он. Он уточнил, что если блокировка платформы будет снята, то он "бы и сам завел там аккаунт". В апреле прошлого года Twitter сообщил, что социальная сеть не будет продвигать или рекомендовать страницы, связанные с российским руководством, как в ленте, так и в поиске. Кроме того, крупные медаихолдинги, финансируемые государством, были помечены. Осенью бизнесмен Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению этой соцсети, пообещав либерализовать ее редакционную политику, которую критиковали за жесткую цензуру. В апреле Twitter вновь выдает в поиске аккаунты российских государственных ведомств, в том числе страницы Кремля, МИД РФ и посольств. Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года. В декабре прошлого года на фоне сообщений о дискуссии по поводу снятия блокировки с сети, в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости заявляли, что "оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет".
https://ria.ru/20230601/twitter-1875662583.html
https://ria.ru/20230527/twitter-1874526192.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728211686_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_a22d0f458245c8b5ac906cedebae4f23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, twitter, госдума рф
Технологии, Россия, Twitter, Госдума РФ
Решение о блокировке Twitter может быть пересмотрено, допустили в Госдуме

Депутат Госдумы Немкин: в России могут пересмотреть решение об ограничении работы Twitter

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. РФ может начать работу по пересмотру решения об ограничении работы Twitter, но платформа должна сделать еще много важных шагов, доказать, что готова оперативно бороться с распространением фейков, заявил РИА Новости депутат Госдумы Антон Немкин.
Ранее вице-спикер ГД Владислав Даванков (НЛ) направил обращение главе РКН Андрею Липову с предложением рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к Twitter на территории Российской Федерации, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. Даванков отметил, что политика платформы меняется "в связи со сменой владельца".
"До принятия решения о разблокировке на территории России платформа Twitter должна сделать еще много важных шагов. В частности, доказать, что готова оперативно бороться с распространением фейков, модерировать контент, который окружает пользователей в информационном пространстве… Считаю, что наша страна действительно может начать работу по пересмотру решения об ограничении работы площадки", - сказал Немкин.
Он отметил, что Twitter является важным коммуникационным инструментом, "популярным во всем мире". По его словам, политика Twitter в отношении российских аккаунтов изменилась "в последнее время в сравнении с тем, насколько ярко антироссийской она была в 2022 году".
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Илон Маск подтвердил планы ребрендинга Twitter
1 июня, 22:26
"Twitter первой из плеяды зарубежных социальных сетей признала, что свобода слова и распространения информации – это столп работы любой социальной площадки", — добавил он.
Он уточнил, что если блокировка платформы будет снята, то он "бы и сам завел там аккаунт".
В апреле прошлого года Twitter сообщил, что социальная сеть не будет продвигать или рекомендовать страницы, связанные с российским руководством, как в ленте, так и в поиске. Кроме того, крупные медаихолдинги, финансируемые государством, были помечены. Осенью бизнесмен Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению этой соцсети, пообещав либерализовать ее редакционную политику, которую критиковали за жесткую цензуру. В апреле Twitter вновь выдает в поиске аккаунты российских государственных ведомств, в том числе страницы Кремля, МИД РФ и посольств.
Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года. В декабре прошлого года на фоне сообщений о дискуссии по поводу снятия блокировки с сети, в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости заявляли, что "оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет".
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Twitter покинет добровольный кодекс практики борьбы с дезинформацией в ЕС
27 мая, 13:11
 
ТехнологииРоссияTwitterГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала