https://ria.ru/20230605/ssha-1876335097.html
Лавров заявил о решимости России не идти на поводу у правил, навязанных США
Лавров заявил о решимости России не идти на поводу у правил, навязанных США - РИА Новости, 05.06.2023
Лавров заявил о решимости России не идти на поводу у правил, навязанных США
У России накопилась решимость больше никогда не идти на поводу у правил, которые навязывает Вашингтон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T23:48
2023-06-05T23:48
2023-06-05T23:48
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сша
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. У России накопилась решимость больше никогда не идти на поводу у правил, которые навязывает Вашингтон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Накопилась решимость больше никогда не идти на поводу у "правил", навязываемых Вашингтоном, который пусть не быстро, но устойчиво теряет свою роль. В нем разочаровываются все больше стран", - сказал Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане. Он напомнил, что механизмы, долго создававшиеся и рекламируемые Западом, были в одночасье развернуты против тех, кто пытался сохранить свои самостоятельность и право "жить своим умом" в мире. "Российская Федерация просто в силу наших исторических кодов, корней, нашей памяти о предках, о том, что они нам завещали, оказалась на самой передовой", - заключил министр.
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россия, в мире, сергей лавров, сша
Россия, В мире, Сергей Лавров, США
Лавров заявил о решимости России не идти на поводу у правил, навязанных США
Лавров заявил о решимости России больше не идти на поводу у правил, навязываемых США
ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. У России накопилась решимость больше никогда не идти на поводу у правил, которые навязывает Вашингтон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Накопилась решимость больше никогда не идти на поводу у "правил", навязываемых Вашингтоном, который пусть не быстро, но устойчиво теряет свою роль. В нем разочаровываются все больше стран", - сказал Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане
.
Он напомнил, что механизмы, долго создававшиеся и рекламируемые Западом, были в одночасье развернуты против тех, кто пытался сохранить свои самостоятельность и право "жить своим умом" в мире.
"Российская Федерация просто в силу наших исторических кодов, корней, нашей памяти о предках, о том, что они нам завещали, оказалась на самой передовой", - заключил министр.
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