https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876332259.html

Спецоперация, 5 июня: ВСУ не смогли прорвать оборону российских войск

Спецоперация, 5 июня: ВСУ не смогли прорвать оборону российских войск - РИА Новости, 05.06.2023

Спецоперация, 5 июня: ВСУ не смогли прорвать оборону российских войск

Украинская армия с утра 4 июня начала крупномасштабное наступление на южно-донецком направлении, ВСУ пытались прорвать оборону на уязвимом, по их мнению,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T23:05

2023-06-05T23:05

2023-06-05T23:05

специальная военная операция на украине

украина

россия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

игорь конашенков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Украинская армия с утра 4 июня начала крупномасштабное наступление на южно-донецком направлении, ВСУ пытались прорвать оборону на уязвимом, по их мнению, участке фронта, но своих задач противник не добился, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Наступление украинской армии С утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южно-донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, всего ВСУ задействовали шесть механизированных и два танковых батальона, целью был прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по их мнению, участке фронта, но в результате противник не добился своих задач. Вооруженные силы Украины активизировались на купянском, краснолиманском и донецком направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о начале крупномасштабного наступления украинских войск, пояснив, что данный вопрос является прерогативой Минобороны. В поселке Горняк, находящемся на подконтрольной Киеву территории ДНР, украинские военные разворачивают крупный госпиталь на 10 тысяч мест, сообщил РИА Новости источник в "Южной" группировке войск. В генеральном штабе вооруженных сил Украины отрицают начало украинского контрнаступления, заявляя, что не располагают информацией об этом, передает в понедельник агентство Рейтер. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в понедельник, что украинские войска продолжают оборонительную операцию и на некоторых направлениях фронта переходят к контрнаступательным действиям. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получил уже достаточно оружия для контрнаступления, передает агентство Рейтер. Войска Украины не смогли прорвать оборону российских войск на южно-донецком направлении 4 июня и к утру 5 июня были отброшены на исходные позиции, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Нападения на Белгородскую область Украинские войска утром в понедельник выпустили более 70 ракет из РСЗО "Град" по Новой Таволжанке в Белгородской области, сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов. В Новой Таволжанке, по последним данным, оставались около 100 жителей, сейчас из-за обстрелов нет возможности зайти в населенный пункт и уточнить данные, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. За прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны Украины в населенных пунктах Белгородской области повреждено или уничтожено свыше 1,1 тысячи квартир, как минимум один многоквартирный дом не подлежит восстановлению, сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов. Вооруженные силы РФ и пограничники сорвали новую попытку украинских террористов проникнуть в Белгородскую область, ликвидированы более 10 боевиков, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. "Вчера подразделениями Вооруженных сил и пограничной службы ФСБ России сорвана попытка двух групп украинских террористов проникнуть на территорию Белгородской области в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. Около 13.00 мск под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов террористы попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. Ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены", - сказали в ведомстве. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО по трем воздушным целям, последствия на земле уточняются, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ход операции Расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" российского Центрального военного округа после получения координат эффективно выполняют задачи по уничтожению противника на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Вооруженные силы РФ на краснолиманском направлении огнем артиллерии и ударами авиации нанесли тяжелые потери подразделениям трех бригад Украины и заставили их личный состав рассеяться по лесу, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" подполковник Александр Савчук. Российские разведывательные коптеры на авдеевском направлении фиксируют практически все обстрелы Донецка, ведущиеся украинскими боевиками из ствольной артиллерии и РСЗО в радиусе 10 и более километров, и корректируют ответный огонь, рассказал РИА Новости офицер Первого армейского корпуса группировки ВС РФ "Юг" с позывным "Шмель". Российский расчет орудия "Гиацинт" уничтожил на запорожском направлении украинскую самоходную артиллерийскую установку, которая неоднократно обстреливала мирных жителей, рассказал журналистам командир расчета. Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" успешно уничтожает украинские опорные пункты, находясь в зоне поражения зенитных ракетных комплексов противника в Донбассе, рассказал РИА Новости штурман-оператор сводного авиационного подразделения группировки "Юг" с позывным "Токио". Чеченские штурмовые подразделения "серьезно потеснили" украинские войска в Марьинке, есть продвижение, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он также рассказал, что ситуация на флангах Артемовска очень тяжелая, но контролируемая, сам город подвергается постоянным обстрелам со стороны украинских войск. Международная обстановка В НАТО не уважают и ненавидят Владимира Зеленского, он "ведет свой народ на убой", считает экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи 5-6 июня совершит визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине, сообщила в понедельник служба печати Святого престола. Кардинал Маттео Дзуппи, который сегодня едет на Украину, также посетит и Россию после возвращения в Ватикан с Украины и формулирования повестки, возможны его встречи с официальными лицами, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий связи с папой Римским Франциском. Встречи с папским посланником по Украине кардиналом Маттео Дзуппи в настоящий момент в планах у президента РФ Владимира Путина нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он также заявил, что инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновлены. Военные США внимательно следят за атаками Киева внутри РФ и не исключают риска эскалации конфликта из-за них, заявил в понедельник в интервью телеканалу CNN председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Великобритания не поставляет вооружение Украине, предварительно не получив одобрения США, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. Ситуация на Украине Ситуация с бомбоубежищами в Киеве критическая, половина проверенных укрытий не готова, заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин. Более 50 тысяч бомбоубежищ проверены на Украине, это почти 80% от всего количества, треть из них либо закрыты, либо непригодны к использованию, сообщило МВД Украины. На Украине расходится новость о гибели руководителя главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, власти киевского режима утверждают, что она не соответствует действительности, сообщили в украинском центре противодействия дезинформации.

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https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html

https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876242988.html

https://ria.ru/20230526/nato-1874213852.html

https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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