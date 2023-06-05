https://ria.ru/20230605/skripka-1876205116.html

Концерт солиста украинской группы "Вопли Видоплясова" отменили в Швейцарии

Концерт солиста украинской группы "Вопли Видоплясова" отменили в Швейцарии - РИА Новости, 05.06.2023

Концерт солиста украинской группы "Вопли Видоплясова" отменили в Швейцарии

Cолист украинской группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал на своей странице в соцсети, что его июньский концерт, запланированный на 25-е число,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T13:35

2023-06-05T13:35

2023-06-05T13:35

шоубиз

швейцария

олег скрипка

цюрих

вооруженные силы украины

вопли видоплясова

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новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Cолист украинской группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал на своей странице в соцсети, что его июньский концерт, запланированный на 25-е число, отменили в Швейцарии."В прошлом году уже отменяли мои концерты. Говорили, что украинцы – нацисты и фашисты. Мой концерт в Цюрихе отменили. По той же самой причине – сказали, что я националист и фашист", – сообщил музыкант.В прошлом году не состоялся концерт Олега Скрипки в Гамбурге. Артист обвинил в произошедшем Россию.После начала спецоперации Скрипка открыто поддержал Украину. Он направлял собранные на своих выступлениях средства в помощь ВСУ.Олег Скрипка не первый украинский исполнитель, которому отказали выступать в Европе. Ранее отменился концерт группы "Жадан и собаки" из-за того, что музыканты планировали собирать на нем деньги в поддержку ВСУ.

https://ria.ru/20230602/zemfira-1875851269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

швейцария, олег скрипка, цюрих, вооруженные силы украины, вопли видоплясова, знаменитости, новости шоу-бизнеса, гамбург (город)