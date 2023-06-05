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Концерт солиста украинской группы "Вопли Видоплясова" отменили в Швейцарии - РИА Новости, 05.06.2023
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Шоубиз
 
13:35 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/skripka-1876205116.html
Концерт солиста украинской группы "Вопли Видоплясова" отменили в Швейцарии
Концерт солиста украинской группы "Вопли Видоплясова" отменили в Швейцарии - РИА Новости, 05.06.2023
Концерт солиста украинской группы "Вопли Видоплясова" отменили в Швейцарии
Cолист украинской группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал на своей странице в соцсети, что его июньский концерт, запланированный на 25-е число,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:35
2023-06-05T13:35
шоубиз
швейцария
олег скрипка
цюрих
вооруженные силы украины
вопли видоплясова
знаменитости
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Cолист украинской группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал на своей странице в соцсети, что его июньский концерт, запланированный на 25-е число, отменили в Швейцарии.&quot;В прошлом году уже отменяли мои концерты. Говорили, что украинцы – нацисты и фашисты. Мой концерт в Цюрихе отменили. По той же самой причине – сказали, что я националист и фашист&quot;, – сообщил музыкант.В прошлом году не состоялся концерт Олега Скрипки в Гамбурге. Артист обвинил в произошедшем Россию.После начала спецоперации Скрипка открыто поддержал Украину. Он направлял собранные на своих выступлениях средства в помощь ВСУ.Олег Скрипка не первый украинский исполнитель, которому отказали выступать в Европе. Ранее отменился концерт группы "Жадан и собаки" из-за того, что музыканты планировали собирать на нем деньги в поддержку ВСУ.
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швейцария, олег скрипка, цюрих, вооруженные силы украины, вопли видоплясова, знаменитости, новости шоу-бизнеса, гамбург (город)
Шоубиз, Швейцария, Олег Скрипка, Цюрих, Вооруженные силы Украины, Вопли Видоплясова, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Гамбург (город)
Концерт солиста украинской группы "Вопли Видоплясова" отменили в Швейцарии

Олег Скрипка рассказал, что его концерт в Швейцарии отменили на фоне обвинений в фашизме

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка выступает на сцене "Крокус Сити Холла". 2012 год
Лидер группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка выступает на сцене Крокус Сити Холла. 2012 год - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Cолист украинской группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал на своей странице в соцсети, что его июньский концерт, запланированный на 25-е число, отменили в Швейцарии.
Скриншот публикации Олега Скрипки в социальной сети
Скриншот публикации Олега Скрипки в социальной сети
Скриншот публикации Олега Скрипки в социальной сети
«

"В прошлом году уже отменяли мои концерты. Говорили, что украинцы – нацисты и фашисты. Мой концерт в Цюрихе отменили. По той же самой причине – сказали, что я националист и фашист", – сообщил музыкант.

В прошлом году не состоялся концерт Олега Скрипки в Гамбурге. Артист обвинил в произошедшем Россию.
После начала спецоперации Скрипка открыто поддержал Украину. Он направлял собранные на своих выступлениях средства в помощь ВСУ.
Олег Скрипка не первый украинский исполнитель, которому отказали выступать в Европе. Ранее отменился концерт группы "Жадан и собаки" из-за того, что музыканты планировали собирать на нем деньги в поддержку ВСУ.
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ШоубизШвейцарияОлег СкрипкаЦюрихВооруженные силы УкраиныВопли ВидоплясоваЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаГамбург (город)
 
 
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