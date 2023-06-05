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Концерт солиста украинской группы "Вопли Видоплясова" отменили в Швейцарии
Концерт солиста украинской группы "Вопли Видоплясова" отменили в Швейцарии - РИА Новости, 05.06.2023
Концерт солиста украинской группы "Вопли Видоплясова" отменили в Швейцарии
Cолист украинской группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал на своей странице в соцсети, что его июньский концерт, запланированный на 25-е число,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:35
2023-06-05T13:35
2023-06-05T13:35
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швейцария
олег скрипка
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Cолист украинской группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал на своей странице в соцсети, что его июньский концерт, запланированный на 25-е число, отменили в Швейцарии."В прошлом году уже отменяли мои концерты. Говорили, что украинцы – нацисты и фашисты. Мой концерт в Цюрихе отменили. По той же самой причине – сказали, что я националист и фашист", – сообщил музыкант.В прошлом году не состоялся концерт Олега Скрипки в Гамбурге. Артист обвинил в произошедшем Россию.После начала спецоперации Скрипка открыто поддержал Украину. Он направлял собранные на своих выступлениях средства в помощь ВСУ.Олег Скрипка не первый украинский исполнитель, которому отказали выступать в Европе. Ранее отменился концерт группы "Жадан и собаки" из-за того, что музыканты планировали собирать на нем деньги в поддержку ВСУ.
https://ria.ru/20230602/zemfira-1875851269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, олег скрипка, цюрих, вооруженные силы украины, вопли видоплясова, знаменитости, новости шоу-бизнеса, гамбург (город)
Шоубиз, Швейцария, Олег Скрипка, Цюрих, Вооруженные силы Украины, Вопли Видоплясова, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Гамбург (город)
Концерт солиста украинской группы "Вопли Видоплясова" отменили в Швейцарии
Олег Скрипка рассказал, что его концерт в Швейцарии отменили на фоне обвинений в фашизме